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17:42 (мск), источник: Ведомости

Минфин: ограничение применения ЕНВД затронет меховые изделия, обувь и лекарства

Правительство откажется от идеи вводить запрет на применение специальных налоговых режимов в отношении торговли всеми маркированными товарами.

Ограничение коснется только меховых изделий, обуви и лекарств, сообщили в пресс-службе Минфина. Такое решение было принято по итогам встречи первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова с представителями бизнеса.

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В Минфине пояснили, что в торговле меховыми изделиями, обувью и лекарствами наиболее высока недобросовестная конкуренция между крупным и мелким бизнесом. Кроме того, эти категории товаров в основном продаются в мономагазинах, поэтому специализирующиеся на них торговые точки не столкнутся с необходимостью вести раздельный учет маркируемых и немаркируемых товаров.

Ранее Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, который предусматривает введение запрета для продавцов товаров, которые подлежат маркировке, использовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты.

В конце апреля «Опора России» направила Силуанову обращение с критикой этой инициативы. По мнению организации, она может привести к массовому закрытию небольших магазинов, для которых ЕНВД — один из самых востребованных специальных налоговых режимов.

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