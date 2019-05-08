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17:57 (мск), источник: ИА REGNUM

Mail.ru Group поддержит участников конкурса «Цифровой прорыв»

МОСКВА, 8 мая 2019, 15:15 — REGNUM Компания Mail. ru Group стала генеральным партнером всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта АНО.

Источник: Цифровой Прорыв

Mail.ru Group станет одной из компаний, входящей в состав экспертного совета конкурса, обеспечит менторскую поддержку участникам хакатонов, а лучших из них отметит в рамках спецноминации.

«Обеспечение условий для формирования качественной цифровой среды в России — важная задача для крупных технологических компаний. Именно поэтому мы активно участвуем в развитии ИТ-образования, в формировании нового поколения талантливых ИТ-предпринимателей», — прокомментировал вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail. ru Group Дмитрий Смыслов.

Мы надеемся, что инициатива проекта «Цифровой прорыв» окажется полезной для формирования ключевых компетенций среди молодёжи, востребованных на рынке высоких технологий. Именно поэтому мы приняли решение поддержать конкурс.
Дмитрий Смыслов
вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail. ru Group

«Мы полностью разделяем стремление Mail. ru Group в развитии кадрового потенциала страны и рады объявить о начале нашего партнерства. Mail. ru Group — технологическая компания, которая ежегодно увеличивает свое влияние на российском рынке и статус генерального партнера конкурса позволит ей найти целые команды перспективных специалистов. А для участников конкурса “Цифровой прорыв” — это отличный шанс проявить себя и получить возможность трудоустройства в крупнейшей ИТ-компании», — отметил руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

Заявочная кампания продлится до середины мая, после чего участников ждет онлайн-тестирование, участие в котором является обязательным для прохождения в региональный этап конкурса. Региональный этап будет проводиться в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где представители информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов и борются за выход в финал.

По результатам участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».

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