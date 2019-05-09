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14:28 (мск), источник: РИА Новости

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший дефолт в истории

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Аналитики агентства Блумберг предсказали крупнейший дефолт участников китайского рынка облигаций.

Источник: РИА Новости

По их данным, за первые четыре месяца этого года местные компании объявили дефолт по внутренним облигациям на 39,2 миллиарда юаней — 5,8 миллиарда долларов. Это уже в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, процесс роста задолженностей развивается в три раза быстрее, чем в 2016 году, первая половина которого также была отмечена высоким риском дефолта.

Аналитики уверены: если власти не предпримут никаких мер, в 2019 году будет зафиксирован новый максимум по дефолту для китайских бумаг.

Эксперты предполагают, что такие результаты связаны с сокращением финансирования компаний. Власти пытаются повлиять на ситуацию, оказывая давление на банковский сектор и побуждая финансовые организации расширять кредитования мелкого и среднего бизнеса, но в то же время идет кампания против теневого банкинга, где влияние регулятора на выдачу кредитов не так сильно, отмечает агентство.

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