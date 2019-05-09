14:28 (мск), источник: РИА Новости
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший дефолт в истории
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Аналитики агентства Блумберг предсказали крупнейший дефолт участников китайского рынка облигаций.
По их данным, за первые четыре месяца этого года местные компании объявили дефолт по внутренним облигациям на 39,2 миллиарда юаней — 5,8 миллиарда долларов. Это уже в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, процесс роста задолженностей развивается в три раза быстрее, чем в 2016 году, первая половина которого также была отмечена высоким риском дефолта.
Эксперты предполагают, что такие результаты связаны с сокращением финансирования компаний. Власти пытаются повлиять на ситуацию, оказывая давление на банковский сектор и побуждая финансовые организации расширять кредитования мелкого и среднего бизнеса, но в то же время идет кампания против теневого банкинга, где влияние регулятора на выдачу кредитов не так сильно, отмечает агентство.
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