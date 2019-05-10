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06:04 (мск), источник: ТАСС

ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимального за 3,5 месяца значения

Колебания валют связаны с ожиданием результатов очередного раунда торговых переговоров КНР и США.

ЦБ: $ 65.2287   +0.01 € 73.0888   +0.01 ММВБ: $ 65.0725   -0.34 € 72.8550   -0.29
Источник: Reuters

ПЕКИН, 10 мая. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк, НБК) в пятницу понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 247 базисных пунктов, до отметки в 6,7912 юаня за доллар. По статистике регулятора, это минимальное значение обменного курса валютной пары с 25 января.

Согласно заявлениям китайской прессы, колебания валют связаны с ожиданием результатов очередного раунда торговых переговоров Китая и США в Вашингтоне. Как передает в пятницу финансовый портал «Хуаньцювайхуэйван», инвесторы все еще надеются на заключение торгового соглашения между КНР и Соединенными Штатами и ждут результатов переговоров. Волатильность валютного рынка в последние дни объясняется возможными изменениями в мировой торговой системе, сообщает электронное издание.

11-й раунд китайско-американских переговоров по торговле пройдет 9—10 мая в Вашингтоне.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году его курс вновь опустился (на 5,1%).

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