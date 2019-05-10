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19:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Чистую российскую нефть начали отгружать в порту Усть-Луга

Танкеры в балтийском торговом порту Усть-Луга начали отгружать чистую российскую нефть, сообщил представитель Минэнерго журналистам. Он отметил, что продолжается реализация дорожной карты по нормализации качественных показателей нефти в нефтепроводе «Дружба».

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент в порту Усть-Луга на танкеры уже осуществляется погрузка нефти, полностью отвечающей показателям ГОСТ Р 51858−2002. Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры», — сказал представитель министерства (цитата по «Интерфаксу»).

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает экспорт нефти через Белоруссию на Украину и в Европу.

На резкое ухудшение качества сырья из России 19 апреля пожаловался «Белнефтехим». Выяснилось, что экспортируемую российскую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. 2 мая «Белнефтехим» сообщил, что по «Дружбе» начала поступать соответствующая стандарту нефть.

Глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства заявил, что ситуация с поставками сырья будет полностью нормализована во второй половине мая. В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти задержаны четыре человека.

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