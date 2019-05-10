19:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Чистую российскую нефть начали отгружать в порту Усть-Луга
Танкеры в балтийском торговом порту
«На данный момент в порту
На резкое ухудшение качества сырья из России 19 апреля пожаловался «Белнефтехим». Выяснилось, что экспортируемую российскую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. 2 мая «Белнефтехим» сообщил, что по «Дружбе» начала поступать соответствующая стандарту нефть.
Глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства заявил, что ситуация с поставками сырья будет полностью нормализована во второй половине мая. В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти задержаны четыре человека.
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