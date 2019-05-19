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09:44 (мск), источник: Газета.Ру

Черные списки переполнены: банки блокируют всех

Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты.

Источник: AP 2019

Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов. Понять их можно, ведь за невыполнение требований антиотмывочного закона у кредитных организаций могут отозвать лицензию. Чиновники и эксперты признают, что банки перестарались. Попадание в «черный список» может привести даже к закрытию компании.

Чрезмерное рвение

В апреле Минфин предложил поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, призванные решить проблему попадания в «черные списки» добросовестных клиентов банков.

В министерстве признали, что в рамках исполнения закона банки слишком часто «блокируют» банковские счета безвинных граждан без объяснения причин.
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«Законопроект предусматривает совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счета (вклада), о расторжении договоров банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами и иным имуществом», — говорилось в пояснительной записке к документу.

В министерстве предлагают блокировать счета клиентов только при одновременном наличии двух оснований: во-первых, подозрения в незаконности операций клиента должны возникнуть несколько раз в течение года, во-вторых, у банка должны иметься не только подозрения, но и некие конкретные данные о том, что транзакции клиента носят незаконный характер.

В пресс-службе Минфина «Газете.Ru» уточнили, что законопроект находится на публичном обсуждении, ознакомиться с ним можно на портале regulation.gov.ru.

В ведомстве отметили, что законопроект разработан с целью защиты интересов добросовестных клиентов кредитных организаций, как юридических, так и физических лиц.
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«Банки часто блокируют счета клиентов без объяснения причин и, таким образом, наносят вред их хозяйственной деятельности. В результате реализации правил внутреннего контроля у работников банка, осуществляющего операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях отмывания доходов, полученных преступным путем», — отметили в пресс-службе. — Законопроект же предусматривает совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счета, о расторжении договоров банковского счета и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами и иным имуществом".

Подозрительный клиент

Банки отказывают клиентам в проведении операций, руководствуясь 115 ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Изначально цель закона состояла в блокировке счетов компаний, чьи операции были связаны с финансированием терроризма.

Однако впоследствии, когда регулятор стал жестко наказывать за несоблюдение норм закона, банки, испугавшись возможных санкций со стороны ЦБ, стали на всякий случай блокировать любые операции, которые им показались «нестандартными».

Опасения банкиров не беспочвенны. Если посмотреть на пресс-релизы регулятора, то самое частое объяснение, почему ЦБ отзывает лицензию у банка, — это неисполнение требований закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Иными словами, если через банк проходят многочисленные переводы клиентов на большие суммы на счета так называемых «компаний — однодневок», которые потом обналичивают эти средства, он может лишиться лицензии.
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Сведения о клиентах, которым кредитные организации отказали в обслуживании по 115 ФЗ, передаются в ЦБ и Росфинмониторинг.

«Клиентов блокируют и включают в так называемые “черные списки”, ставя фактически клеймо “неблагонадежен”, от которого в дальнейшем сложно избавиться», — поясняет генеральный директор компании «Лазарчук и Партнеры» Виталий Лазарчук.

Банк России регулярно обновляет список неблагонадежных клиентов и рассылает его в банки. Порой даже небольшой платеж на сомнительного, с точки зрения банка, контрагента ставит под сомнение существование целого бизнеса, так как после включения в банковский черный список компания больше нигде не может открыть счет и проводить операции.

При этом в апреле произошла утечка и данные о 120 тысяч клиентов банков из этого «черного списка» были опубликованы в сети.
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Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты тогда отмечали, что у фигурантов этого списка могут возникнуть проблемы даже при устройстве на работу.

В целом еще в 2018 году стало очевидно, что усилия Центробанка по повышению эффективности работы служб внутреннего контроля банков по соблюдению требований «антиотмывочного» закона вызвали «некоторую турбулентность во взаимоотношениях банков с клиентами», рассуждает адвокат адвокатского бюро «Андрей Городисский и партнеры» Хосе Тобар.

Сейчас нередко возникают ситуации, когда банки толкуют рекомендательные документы ЦБ с наиболее строгих, «запретительных» позиций, резюмирует Тобар.

И даже когда регулятор смягчает свои нормативы, банки их не воспринимают, а ждут, когда ЦБ разберет типичные ситуации с примерами, отмечает он.

При малейшем подозрении на сомнительную операцию банки активно засыпают компанию множеством требований, ставя минимальные сроки исполнения в 1−2 дня, а в случае непредставления документов или нарушения сроков на ответ блокируют счета и буквально выгоняют из банка, рассказывает Лазарчук.

«В некоторых крупных компаниях уже созданы целые отделы по подготовке ответов на запросы банков и налоговых органов», — констатирует юрист.

По словам экспертов, принимаемые сейчас меры по борьбе со слишком жестким регулированием неэффективны.

Так, ЦБ совместно в Росфинмониторингом создал комиссию по жалобам клиентов на неправомерные действия банков.

Ее цель в предотвращении неправомерных блокировок и запросов со стороны банков. «Однако ничего не изменилось, так как эта комиссия и банки работают под единым контролем ЦБ. В итоге блокировок стало больше, запросы стали отправляться чаще, вырос и объем запрашиваемых документов», — добавляет Лазарчук.

Ни один банк на сегодняшний день не был серьезно наказан за свою деятельность, связанную с борьбой с сомнительными платежами, добавляет эксперт.
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Между тем, по словам юриста практики имущественных и обязательственных отношений «Амулекс» Марины Филиппова, поправки Минфина, ограничивающие право банков блокировать операции клиентов на основании одних только подозрений, должны сократить общее количество таких блокировок и снизить риск попадания в так называемый «черный список».

Закрепление в законе обязанности банка разъяснять причины отказа, а, главное, установление сроков для такого ответа упростит коммуникацию клиента с банком, считает эксперт.

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