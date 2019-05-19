09:44 (мск), источник: Газета.Ру
Черные списки переполнены: банки блокируют всех
Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты.
Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов. Понять их можно, ведь за невыполнение требований антиотмывочного закона у кредитных организаций могут отозвать лицензию. Чиновники и эксперты признают, что банки перестарались. Попадание в «черный список» может привести даже к закрытию компании.
В апреле Минфин предложил поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, призванные решить проблему попадания в «черные списки» добросовестных клиентов банков.
«Законопроект предусматривает совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счета (вклада), о расторжении договоров банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами и иным имуществом», — говорилось в пояснительной записке к документу.
В министерстве предлагают блокировать счета клиентов только при одновременном наличии двух оснований:
В
«Банки часто блокируют счета клиентов без объяснения причин и, таким образом, наносят вред их хозяйственной деятельности. В результате реализации правил внутреннего контроля у работников банка, осуществляющего операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях отмывания доходов, полученных преступным путем», — отметили в
Банки отказывают клиентам в проведении операций, руководствуясь 115 ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Изначально цель закона состояла в блокировке счетов компаний, чьи операции были связаны с финансированием терроризма.
Опасения банкиров не беспочвенны. Если посмотреть на
Сведения о клиентах, которым кредитные организации отказали в обслуживании по 115 ФЗ, передаются в ЦБ и Росфинмониторинг.
«Клиентов блокируют и включают в так называемые “черные списки”, ставя фактически клеймо “неблагонадежен”, от которого в дальнейшем сложно избавиться», — поясняет генеральный директор компании «Лазарчук и Партнеры» Виталий Лазарчук.
Банк России регулярно обновляет список неблагонадежных клиентов и рассылает его в банки. Порой даже небольшой платеж на сомнительного, с точки зрения банка, контрагента ставит под сомнение существование целого бизнеса, так как после включения в банковский черный список компания больше нигде не может открыть счет и проводить операции.
Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты тогда отмечали, что у фигурантов этого списка могут возникнуть проблемы даже при устройстве на работу.
В целом еще в 2018 году стало очевидно, что усилия Центробанка по повышению эффективности работы служб внутреннего контроля банков по соблюдению требований «антиотмывочного» закона вызвали «некоторую турбулентность во взаимоотношениях банков с клиентами», рассуждает адвокат адвокатского бюро «Андрей Городисский и партнеры» Хосе Тобар.
Сейчас нередко возникают ситуации, когда банки толкуют рекомендательные документы ЦБ с наиболее строгих, «запретительных» позиций, резюмирует Тобар.
При малейшем подозрении на сомнительную операцию банки активно засыпают компанию множеством требований, ставя минимальные сроки исполнения в 1−2 дня, а в случае непредставления документов или нарушения сроков на ответ блокируют счета и буквально выгоняют из банка, рассказывает Лазарчук.
«В некоторых крупных компаниях уже созданы целые отделы по подготовке ответов на запросы банков и налоговых органов», — констатирует юрист.
По словам экспертов, принимаемые сейчас меры по борьбе со слишком жестким регулированием неэффективны.
Ее цель в предотвращении неправомерных блокировок и запросов со стороны банков. «Однако ничего не изменилось, так как эта комиссия и банки работают под единым контролем ЦБ. В итоге блокировок стало больше, запросы стали отправляться чаще, вырос и объем запрашиваемых документов», — добавляет Лазарчук.
Между тем, по словам юриста практики имущественных и обязательственных отношений «Амулекс» Марины Филиппова, поправки Минфина, ограничивающие право банков блокировать операции клиентов на основании одних только подозрений, должны сократить общее количество таких блокировок и снизить риск попадания в так называемый «черный список».
Закрепление в законе обязанности банка разъяснять причины отказа, а, главное, установление сроков для такого ответа упростит коммуникацию клиента с банком, считает эксперт.
Читайте также