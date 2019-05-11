02:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Ресторанный критик Олег Назаров: «Крымские цены меня просто убили»
Эксперт рассказал об особенностях национального общепита.
- Возможность вкусно поесть на отдыхе, попробовать незнакомые блюда — насколько это важно для привлечения туристов?
Очень важно. Я даже
- Сейчас активно развивается туризм в Крыму. В частности, винное направление. А для любителей вкусно закусить он интересен?
— У региона огромный потенциал, надо только его реализовать. Например, крымские барашки очень вкусные, нигде таких нет. И рыба — барабулька, луфарь, сарган, ставрида. Правда, слишком много масла используют при жарке — от этого вся рыба на один вкус. А цены меня просто убили! Калкан (крымская камбала) стоит 500−700 руб за 100 граммов. Спрашиваю, что так дорого. Говорят, сами на рынке берем за 1200−1400 за кг. Цены очень там поднялись по сравнению с украинским периодом.
- Почему?
— Таковы законы нашего бизнеса.
Нет нигде таких нелепых требований. Вот летние площадки для кафе сейчас появятся. Есть у них граница. Выставил посетитель стул на полметра за этот контур — тут же появился инспектор, сфотографировал — и штраф 80 тыс. Это реальный случай, в Москве, на Мясницкой. Следующий штраф будет уже на полмиллиона. И контур обозначен не только на земле: если зонтик выступает за эту границу — тоже штраф.
Везде 8−10% от оборота, а у нас если уложился в 30%, перекрестись и радуйся. И как следствие — наценку предприниматель делает не 100%, как во всем мире, а 200−300 а то и 500%. В результате в Европе 50−60% населения имеет возможность ходить в рестораны, на востоке — 80%, а у нас 3−4%. Да, в центре Москвы рестораны забиты, но я много езжу и знаю, что так далеко не везде.
Какой вид общепита наиболее популярен в России:
— пивные заведения
— узбекская и кавказская кухни
— недорогая итальянская и японская
— мясные рестораны, кофейни
— оригинальная кухня конкретного региона