04:56 (мск), источник: РИА Новости
Власти Китая не боятся спада экономики из-за торговых противоречий с США
ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости.
«Несмотря на то, что присутствует некоторое давление, я уверен, что китайская экономика сохранит устойчивое и здоровое развитие», — заявил журналистам по итогам переговоров Лю Хэ. Запись
Говоря о том, как торговые противоречия с США могут отразиться на развитии китайской экономики и существуют ли угрозы ее спада
«Если рассматривать вопросы состояния китайской экономики в среднесрочной перспективе, то можно сказать, что китайская экономика в прошлом году несколько пошла на спад, но сейчас вновь вступила в период роста. Поэтому, если смотреть в долгосрочной и среднесрочной перспективе, мы крайне оптимистичны», — сказал Лю Хэ.
Он добавил, что если говорить о перспективах ближайшего времени для китайской экономики, то и сами китайцы, и весь мир уже поняли, какой в стране гигантский внутренний рынок, огромный потребительский рынок и крупный инвестиционный рынок. По его словам, власти КНР в настоящее время проводят целый ряд реформ, направленных на повышение конкурентоспособности товаров и предприятий.
«На мой взгляд, ключевым остается вопрос уверенности, до тех пор, пока мы уверены в себе, мы не испугаемся никаких трудностей. Если в процессе развития крупной страны проявляются