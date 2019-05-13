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01:39 (мск), источник: Известия

Рубль берегут: россияне накопили пять миллиардов мелочью

Центробанк экономит на производстве монет номиналом ниже рубля.

Источник: Reuters

Центробанк не чеканил в прошлом году монеты номиналом ниже рубля. В 2018-м в обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора за прошлый год. В пресс-службе Банка России «Известиям» сообщили, что этого достаточно для обеспечения наличных платежей. Более того, часть монет остается на руках у населения, не возвращаясь в оборот. По экспертной оценке, на сегодняшний день в карманах граждан могло осесть до 5 млрд рублей мелочью.

Мелочи хватает

В 2018 году, следует из данных Банка России, в обращении находились монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн, пятикопеечные — на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек — около 3,6 млрд рублей. Причем в сравнении с 2017-м этот показатель изменился на уровне статистической погрешности.

Монеты достоинством в одну и пять копеек Центробанк не чеканил с 2012 года.

Об этом в 2013-м сообщал нынешний глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, тогда занимавший пост первого зампреда ЦБ. Он же неоднократно, в том числе в интервью «Известиям», заявлял, что производство мелочи номиналом ниже рубля убыточно.

Центробанк и Гознак не раскрывают стоимость производства монет, однако, по оценкам специалистов, она в несколько раз превышает номинал.
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В 2018-м не чеканились уже и другие мелкие монеты до рубля, следует из комментария пресс-службы регулятора.

— В оборот выпущено достаточное количество монет, чтобы обеспечивать наличные платежи, — сообщили «Известиям» в пресс-службе.

В силу невысокого спроса на мелочь это логичный шаг, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

— В практике торговых предприятий уже давно принято округление как минимум до рубля. Кроме того, уверенно растет количество безналичных платежей. Эти обстоятельства снижают потребность в наличной мелочи, которая только занимает место в кошельках и карманах людей, — пояснил он «Известиям».

Как правило, граждане просто складируют дома мелкие монеты, оказавшиеся у них в руках, добавил эксперт.

— Определенная доля монет оседает на руках у граждан и не возвращается в оборот. В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы кредитных организаций, что будет способствовать их возврату в оборот, — рассказали в пресс-службе ЦБ.

По оценке Сергея Суверова, в карманах россиян может оседать сумма, сопоставимая с двумя третями находящихся в обращении мелких монет. Исходя из этого, на руках у населения может находиться мелочь на сумму около 5 млрд рублей.

Отказ от производства монет оборачивается для Центробанка экономией в миллиарды рублей. При этом люди, складируя мелочь дома, извлекают из личного оборота значительные суммы.

Естественная убыль

В 2008 году ЦБ обратился в Госдуму, Минфин и Национальный банковский совет с предложением отказаться от монет номиналом в одну и пять копеек. Но инициативу тогда не поддержали чиновники и законодатели, отметив, что мелкие деньги учитываются в ценах, особенно лекарств, и округление может быть болезненным для социально незащищенных слов населения.

Кроме того, округление, посчитали представители законодательной и исполнительной властей, может разогнать инфляцию.

Сейчас и сам ЦБ не собирается отказываться от обращения мелких денег.

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— Присутствие в обороте монет ниже одного рубля необходимо в связи с тем, что цены на товары, в том числе такие социально значимые, как лекарства, тарифы на услуги, пенсии граждан, выражаются в рублях и копейках, — уточнили в пресс-службе Банка России.

В любом случае, по мнению экспертов, количество монет в обращении будет уменьшаться, причем естественным путем.

— Рост количества безналичных платежей будет сокращать использование наличных средств. В частности, можно говорить о снижении объема «мелких» денег. Безусловно, удобнее оплатить покупку картой и не получить «мелочь» в качестве сдачи, — полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Согласен с коллегой и Сергей Суверов:

Снижение количества мелких денег в обращении будет происходить не за счет того, что люди будут сдавать монеты.

— На это нужно потратить время и усилия, а некоторые банки и вовсе требуют комиссию за эту операцию. Специально изымать из оборота мелочь ЦБ также вряд ли будет. Поэтому, скорей всего, регулятор просто будет прекращать или сокращать производство новых мелких монет, — подчеркнул аналитик.

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Что делать с мелочью?

  • Если скопилось достаточно мелких денег на покупку, то можно испытать нервную систему и отнести их в магазин. Конечно, на кассе вряд ли будут рады, но торговое предприятие обязано принимать деньги любого номинала.
  • Мелкие деньги можно сдать в банк, но для начала необходимо их рассортировать их по номиналу. Банк не может отказать вам в приеме этих денег, как и требовать комиссию за эту операцию.
  • В Москве и области в некоторых магазинах установлены специальные терминалы по приему наличной мелочи. Сумма переводится на банковскую карту или в счет оплаты телефона.
  • Отдать на благотворительность.
  • Во многих магазинах и ресторанах установлены специальные коробки для приема денег. ​
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