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10:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

SSJ 100 придержали на земле

Десятки рейсов на этом самолете отменены после аварии.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Аэрофлот» за неделю после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в Шереметьево, унесшей жизни 41 человека, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа. В авиакомпании не комментируют причины отмены рейсов. Собеседники «Ъ» в авиаотрасли говорят, что отказов у SSJ 100 всегда было больше, чем на судах производства Boeing или Airbus. Эксперты полагают, что массовые отказы могут быть связаны с повышенными мерами безопасности со стороны как «Аэрофлота», так и экипажей судов, поскольку причины аварии до конца неясны.

ПАО «Аэрофлот» за неделю после крушения самолета SSJ 100 5 мая отменило несколько десятков рейсов, которые должны были выполнить произведенные «Гражданскими самолетами Сухого» суда. Так, 8 мая отменено пять парных рейсов «Аэрофлота» из Шереметьево и обратно. 9 мая авиакомпания отменила уже 12 рейсов, 10 мая число отмененных рейсов достигло уже 14. На следующий день, 11 мая, было отменено также 14 рейсов, 12 мая — ни одного. В «Аэрофлоте» не комментируют причины отмены этих рейсов.

Отмены последовали за аварией 5 мая SSJ 100, вылетевшего из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск. Самолет через полчаса после взлета вернулся в аэропорт, но ударился о полосу при посадке, после чего загорелся. В результате погиб 41 человек, 10 человек госпитализированы. Всего в парке «Аэрофлота» сейчас 49 SSJ 100.

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Источник «Ъ» в отрасли авиаперевозок утверждает, что отмены полетов на SSJ 10 «нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим». «Отмены полетов на SSJ 100 — довольно частое явление. Они происходили с самого начала эксплуатации самолета, просто после катастрофы в Шереметьево средства массовой информации стали гораздо более внимательно следить за полетами судов этого типа. В те же дни были переносы и отмены рейсов, выполняемых Airbus A320/A321, Boeing 737. Но их, как и прежде, было значительно меньше, чем на SSJ 100», — говорит собеседник «Ъ» в одной из авиакомпаний.

Новость
Разбор посадки

Собеседник «Ъ» в другой авиакомпании подтверждает, что массовые отмены рейсов на самолетах SSJ 100 происходили и раньше. «Если у авиакомпании нет бортов на замену тому, на котором обнаружили поломку, рейс отменяется», — поясняет он.

При этом правительство на данный момент не имеет претензий к SSJ 100 в контексте аварии 5 мая. «К техническим параметрам, к исправности самолета претензий по результатам работы комиссии пока нет. Работа не завершена, рано делать выводы, давайте подождем», — заявил 9 мая вице-премьер Юрий Борисов, курирующий авиапром, на встрече с журналистами.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что многочисленные новости о задержках и отменах рейсов SSJ 100 появляются на фоне повышенного внимания средств массовой информации к самолету после катастрофы. «Не бывает, чтобы проблем у самолета не было, а после определенного числа они вдруг внезапно появились. “Аэрофлот” и ранее отменял и задерживал рейсы на SSJ 100, но сейчас редакции отрабатывают повестку дня, а там Superjet — событие номер один», — констатировал эксперт.

По его словам, некоторые отмены рейсов могут быть связаны и с реакцией летного состава на то, что в информационном поле вину за крушение приписывают экипажу.

«В такой ситуации некоторые пилоты при срабатывании любой сигнализации об отказе, с которым разрешено выполнять полет, перестраховываются и отказываются выполнять рейс», — предположил он.

Глава Infomost Борис Рыбак не исключил, что после катастрофы в Шереметьево в «Аэрофлоте» могли начать применять к самолетам SSJ 100 более жесткие требования, чем обычно, и стали снимать их с рейсов при любом признаке неисправности.

До катастрофы отмен рейсов и замен самолетов SSJ 100 было много. «Аэрофлот» старался это не афишировать, но до трети самолетов стояли на земле, — говорит эксперт.

По его словам, надежность самолета была низкой с самого начала эксплуатации, причем касалось это всего спектра технических средств судна.

«Попадание молнии в самолет в принципе не должно приводить к каким бы то ни было последствиям, это прописано в сертификационных требованиях к самолету», — отмечает он. Напомним, 5 мая в аварийный самолет попала молния, из-за чего, по предварительным данным, произошел отказ электроники и радиосвязи. «Здесь может быть две причины. Либо у самолета неправильная конструкция, в этом случае можно говорить, что сертифицирующие органы это просмотрели. Либо причина в производственном дефекте, допущенном при сборке конкретного судна», — отмечает Рыбак.

По его словам, главным результатом расследования должен стать не поиск виноватых, а выяснение причин трагедии и недопущение их в будущем. «При посадке SSJ 100 в Шереметьево 5 мая была трижды нештатная ситуация. После удара молнии в самолете отключилась вся электроника и производить посадку пришлось в ручном режиме, отключилась связь, более того, он заходил на посадку перегруженным», — отмечает Борис Рыбак.

Рыбак подчеркивает, что к рейсовым пилотам нельзя предъявлять те же требования, что и к летчикам-испытателям, «их не учат сажать самолет в нештатных ситуациях, в которых присутствует несколько критичных факторов».

Герман Костринский

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