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11:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти

Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 до 435,3 миллиона долларов, пишет газета «Ведомости».

Транзит нефти, по оценке председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова, по территории Белоруссии в направлении Польши, Германии и Украины в 2018 году стоил 0,84 доллара за перекачку 1 тонны на 100 километров. Плата за весь маршрут могла быть, таким образом, 15,96 доллара за тонну.

Данные об общем объеме нефти разнятся. Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов говорил о 48,9 миллиона тонн, в то время как на сайте отвечающей за прокачку «Гомельтранснефть Дружбы» сообщается, что из России через Белоруссию прошло 58,8 миллиона тонн.

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«Гомельтранснефть Дружба» могла получить за транзит в прошлом году от 780,4 до 938,5 миллиона тонн. За 14 дней простоя недополученная выручка могла бы составить 29—35 миллиона долларов.

После аварии пропускная способность нефтепровода может сократиться до 40 миллионов тонн, сообщил главный инженер «Гомельтранснефть Дружбы» Андрей Вериго. В результате транзитная госкомпания за этот год не получит за прокачку от 8,9 до 18,8 миллиона тонн нефти (от 142 до 300 миллионов долларов).

Из-за попадания некачественной нефти предприятия «Белнефтехима» (владеет НПЗ «Нафтан» и Мозырским НПЗ) снизили выпуск нефтепродуктов, по их расчетам ущерб составил 100 миллионов долларов недополученной выручки.

Также Мозырский НПЗ заявил, что из-за некачественной нефти повреждены теплообменные трубки воздушного холодильника ХК-105 на шести установках.

По экспертным оценкам, такие трубки стоят по 3,5 миллиона рублей каждая (в общей сложности 323 тысячи долларов).

Как отмечают эксперты, для объективной оценки ущерба оборудованию необходимо проведение независимой экспертизы с привлечением белорусской и российской сторон.

11 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не станет спекулировать на инциденте с поставками «грязной» нефти из России ради урегулирования спора с Москвой по поводу своих потерь из-за налогового маневра в нефтяной отрасли. При этом он заметил, что его российский коллега Владимир Путин понимает, что ущерб должен быть возмещен.

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