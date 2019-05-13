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11:29 (мск), источник: РИА Новости

Средняя зарплата в Москве через пять лет может вырасти до 135 тысяч рублей

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5−6 лет до 120−135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.

«Подготовленный Департаментом экономической политики и развития среднесрочный прогноз развития экономики Москвы на 2019−2021 годы положительный: ожидается, рост ВРП и других макроэкономических показателей. Прогнозируемые темпы роста экономики и реальной заработной платы дают основание предполагать, что средняя зарплата в Москве на горизонте 5−6 лет может составить порядка 120−135 тысяч рублей», — сообщили в департаменте.

Специалисты отмечают, что за последние несколько лет наблюдается увеличение реальной средней зарплаты в Москве на 5−10% в год.

В декабре, по данным департамента, среднемесячная зарплата составила свыше 80 тысяч рублей; основа для роста зарплат в Москве — рост экономики города, который продолжается уже несколько лет подряд.

В свою очередь эксперт проекта «Банк данных заработных плат» компании HeadHunter Ольга Дмитриева отметила, что по прогнозам средний совокупный доход жителя Московского региона в 2024 году составит более 110 тысяч рублей, в то время как в других регионах России эта цифра будет значительно ниже.

«Если экономическая ситуация в целом будет благоприятной и не будет внешних негативных факторов, препятствующих росту, то, по нашим прогнозам, в 2024 году заработные платы будут на 30% выше, чем сейчас. Таким образом, мы можем говорить о том, что в среднем совокупный доход жителя Московского региона составит порядка 111 тысяч рублей», — рассказала РИА Новости Дмитриева.

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