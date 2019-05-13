Средняя зарплата в Москве через пять лет может вырасти до 135 тысяч рублей

«Подготовленный Департаментом экономической политики и развития среднесрочный прогноз развития экономики Москвы на 2019−2021 годы положительный: ожидается, рост ВРП и других макроэкономических показателей. Прогнозируемые темпы роста экономики и реальной заработной платы дают основание предполагать, что средняя зарплата в Москве на горизонте 5−6 лет может составить порядка 120−135 тысяч рублей», — сообщили в департаменте.
Специалисты отмечают, что за последние несколько лет наблюдается увеличение реальной средней зарплаты в Москве на 5−10% в год.
В декабре, по данным департамента, среднемесячная зарплата составила свыше 80 тысяч рублей; основа для роста зарплат в Москве — рост экономики города, который продолжается уже несколько лет подряд.
В свою очередь эксперт проекта «Банк данных заработных плат» компании HeadHunter Ольга Дмитриева отметила, что по прогнозам средний совокупный доход жителя Московского региона в 2024 году составит более 110 тысяч рублей, в то время как в других регионах России эта цифра будет значительно ниже.
«Если экономическая ситуация в целом будет благоприятной и не будет внешних негативных факторов, препятствующих росту, то, по нашим прогнозам, в 2024 году заработные платы будут на 30% выше, чем сейчас. Таким образом, мы можем говорить о том, что в среднем совокупный доход жителя Московского региона составит порядка 111 тысяч рублей», — рассказала РИА Новости Дмитриева.