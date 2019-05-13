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12:11 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ведомости»: ГЛОНАСС предложила свою систему для хранения данных об автомобилях

В письме вице-премьеру Юрию Борисову АО ГЛОНАСС предложила свои версии хранения и обработки таких данных, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Неправильное обращение с данными об автомобилях и их владельцах может стать угрозой безопасности самого транспорта, водителей и страны, считает компания.

Источник: РИА "Новости"

ГЛОНАСС предлагает хранить данные на территории России, дублируя их в госсистему «ЭРА-Глонасс» (АО ГЛОНАСС — ее оператор). Компания отмечает, что данных много: маршрут, мониторинг действий водителя, информация с датчиков. Эти данные могут технически собрать дилеры и автосервисы. ГЛОНАСС хочет передавать «чувствительную» информацию через защищенные государственные каналы.

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Гендиректор компании Игорь Милашевский считает, что это поможет повысить доверие пользователей и государства к сбору такой информации.

Представитель вице-премьера подтвердил получение письма. Оно было направлено на отзыв в заинтересованные министерства. Представители двух сторон сообщили, что решений пока нет.

Ранее водители управделами президента пожаловались Кремлю на незаконную, по их мнению, слежку за маршрутами передвижения автомобилей. Поводом для письма стал выговор одному из водителей профсоюза из-за показаний ГЛОНАСС. Приказ о взыскании гласил, «не допускать случаев использования автомобиля в личных целях и не по назначению без разрешения руководства».

Система ГЛОНАСС предназначена для навигации в наземном, морском, воздушном и космическом пространстве. Ее основу составляют 24 спутника.

Напомним, правительство отложило срок оснащения пассажирских автобусов системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Минтранс сообщал о проблемах с наличием на рынке аппаратуры, соответствующей требованиям.

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