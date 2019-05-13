12:11 (мск), источник: Коммерсантъ
«Ведомости»: ГЛОНАСС предложила свою систему для хранения данных об автомобилях
В письме
ГЛОНАСС предлагает хранить данные на территории России, дублируя их в госсистему «ЭРА-Глонасс» (АО ГЛОНАСС — ее оператор). Компания отмечает, что данных много: маршрут, мониторинг действий водителя, информация с датчиков. Эти данные могут технически собрать дилеры и автосервисы. ГЛОНАСС хочет передавать «чувствительную» информацию через защищенные государственные каналы.
Гендиректор компании Игорь Милашевский считает, что это поможет повысить доверие пользователей и государства к сбору такой информации.
Представитель
Ранее водители управделами президента пожаловались Кремлю на незаконную, по их мнению, слежку за маршрутами передвижения автомобилей. Поводом для письма стал выговор одному из водителей профсоюза
Система ГЛОНАСС предназначена для навигации в наземном, морском, воздушном и космическом пространстве. Ее основу составляют 24 спутника.
Напомним, правительство отложило срок оснащения пассажирских автобусов системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Минтранс сообщал о проблемах с наличием на рынке аппаратуры, соответствующей требованиям.