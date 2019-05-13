Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Киеве назвали сроки захвата Донбасса
Америка снова летит на Луну: самое главное
СМИ: Алина Кабаева родила двойню
Ирина Безрукова показала стильный портрет
Как скопить миллион за год: гид для тех, кто мечтает о жилье
Жители Донбасса рассказали, зачем им российское гражданство Гражданство РФ смогут получить и те украинцы, которые родились и постоянно проживали в Крыму
Фигуристка Медведева ответила на предложение канадца выйти замуж
Анджелина Джоли частично парализована
Врачи приняли беременность за рак и назначили химиотерапию
Как вас убивает шашлык: 5 опасностей
Поверженная Слуцкой: история великой Мишель Кван
В «Зените» порассуждали о будущем Кокорина
Умерла актриса Корниенко
Умер Анатолий Ионов
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
Когда мобильник не запрещен за рулем: ответ ГИБДД
Как скопить миллион за год: гид для тех, кто мечтает о жилье
В каких случаях можно выселить квартиранта
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
14:32 (мск), источник: ТАСС

Великобритания выпустила монету в 50 пенсов с изображением Шерлока Холмса

Выпуск приурочен к 160-летию со дня рождения Артура Конан Дойла.

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. По словам дизайнера монеты Стивена Ро, он стремился перечислить самые популярные из приключений Шерлока Холмса из-за чего пришлось уменьшить шрифт. «Надеюсь, что это поощрит “внутреннего детектива” у тех, кого заинтриговала монета, — отметил мастер. — Единственный способ разгадать “загадку текста” — использовать тот элемент снаряжения, которое всегда находится у сыщика: увеличительное стекло».

Новость
Самой дорогой купюре в мире обновили дизайн

По данным Книги рекордов Гиннесса, Шерлок Холмс стал «самым экранизируемым литературным героем». Сыщику поставлены памятники, в его честь названы общества и музеи.

Ранее Королевский монетный двор выпустил оригинальную монету в 50 пенсов в память английского физика-теоретика Стивена Хокинга (1942 — 2018). На монете диаметром в 27,3 мм изображена черная дыра. Ученый, уделявший много времени изучению этого явления, — автор теории «испарения» черных дыр за счет радиации, названного «излучением Хокинга». Работу над последней научной статьей «Энтропия черных дыр и мягких волос», в которой Хокинг пытался разобраться в том, что происходит с информацией, когда объект попадает в черную дыру, он успел завершить буквально за несколько дней до смерти.

Читайте также

 "У него была быстрая смерть. Он умер, не приходя в сознание" - Венедиктов о Доренко
Она вышла замуж по заданию разведки, но брак оказался счастливым
США неожиданно запросили у России переговоры на высшем уровне
Сергей Шнуров распустил группировку «Ленинград»
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Суд признал Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах
Мамаев не станет отбывать весь срок в СИЗО
Партия Тимошенко согласилась на ультиматум Зеленского
В полиции рассказали, как похищают деньги с банковских карт
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Пора обыграть топ-сборную. Почему нельзя проигрывать Чехии Это будет отличная проверка для российской обороны и генеральный смотр сочетаний звеньев
Hi-Tech
Американские «эскадрильи агрессоров». Подробности Всего лишь для тренировок.
Авто
Lada Vesta за 3 года проехала 560 000 км (и не развалилась) Седан из Кабардино-Балкарии, которым посменно управляют двое водителей, ежедневно проезжает от 400 до 1 000 километров
Кино
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой Балерина потеряла равновесие, когда принимала участие в записи выпуска проекта «Звезды сошлись»
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Покупка планшета для пятилетнего. 228
Круглосуточно за компьютером. 175
Немного Москвы 142
Как выдержать диету? 131
Леди
Некоролевские невесты и женихи. Кому монархи отдали свое сердце? Король Таиланда женился на своей телохранительнице и объявил ее королевой. Какие еще монаршие пары сочетались браком с далекими от королевской жизни людьми.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь