16:14 (мск), источник: Inc.Russia
Amazon уничтожает миллионы непроданных товаров
На складах
Телевизоры, книги, подгузники и другие товары, которые Amazon не смог продать, компания отправляет на свалку или сжигает, сообщили журналисты Daiy Mail. Репортеры устроились работать на склад Amazon в
В мусорных контейнерах находились запечатанные непроданные товары, которые компания собирается уничтожить. Камеры, установленные на дроне, отследили грузовик, который отвез товары со склада на свалку и в центр уничтожения отходов.
Если за полгода товары не раскупили, Amazon начинает требовать от компаний повышенную плату за их хранение. Это значит, что вместо £22 за метр площади на складе компании отдают £430, а через год — £860. Как правило, они не готовы платить такие суммы, поэтому Amazon уничтожает продукцию.
Сотрудники Amazon отказались отвечать на вопросы об уничтожении товаров, сообщает Daily Mail. Представитель заявил, что склад сотрудничает с благотворительными организациями и НКО, которым они передают непроданные товары.
Ранее французские репортеры телеканала M6 выпустили репортаж об уничтожении товаров на складе Amazon. По данным журналиста RTL Уилльяма Вюйе, один из самых маленьких складов Amazon во Франции за девять месяцев отправил на помойку 293 тыс. единиц товара. В документах, которые оказались в его распоряжении, сообщалось, что за весь 2018 год во Франции уничтожили более 3 млн. товаров ретейлера.