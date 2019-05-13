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16:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд

Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд. Их размер будет варьироваться от 5% до 25%.

Источник: Reuters

Как говорится в сообщении Министерства финансов КНР, введение пошлин со стороны США «привели к эскалации китайско-американских экономических и торговых отношений, вопреки консенсусу между Китаем и США по урегулированию торговых разногласий». Таким образом, были поставлены под угрозу интересы обеих сторон и не отвечая общим ожиданиям международного сообщества, считают в Минфине Китая.

С 10 мая США повысили тарифы на ввоз ряда китайских товаров с 10% до 25%. Помимо этого Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд. Власти Китая в свою очередь назвали три разногласия по торговому соглашению с США.

Президент США Дональд Трамп ранее сегодня предостерег Китай от ввода ответных пошлин. По словам господина Трампа, если Пекин примет ответные меры, то ситуация только ухудшится.

Торговая война между двумя странами началась летом 2018 года. Вашингтон и Пекин ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых с каждой стороны оценивались в $34 млрд. В декабре на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе США и Китай сумели договориться о «торговом перемирии», которое истекло в марте.

Следите за развитием темы Торговые войны
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