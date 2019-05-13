Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виновен: суд принял решение по Зеленскому
Под Владимиром мыло спровоцировало серию жёстких ДТП
СМИ: Алина Кабаева родила двойню
"Меня мучает чувство, что я никому не смогла помочь"
Как скопить миллион за год: гид для тех, кто мечтает о жилье
В Шереметьеве погиб 41 человек 41 человек погиб в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево
Фигуристка Медведева ответила на предложение канадца выйти замуж
Анджелина Джоли частично парализована
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой
Лазарев и Киркоров на церемонии открытия «Евровидения 2019»
Поверженная Слуцкой: история великой Мишель Кван
В «Зените» порассуждали о будущем Кокорина
Валерия прогулялась по Москве в юбке с рукавами
Стешу Маликову осудили за откровенную блузку с глубоким вырезом
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Су-57 напугал мир «бомбой будущего»
Как скопить миллион за год: гид для тех, кто мечтает о жилье
В каких случаях можно выселить квартиранта
Фоторепортажи
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
25Полководцы победы: «При параде»
16:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

Торговая война США и Китая: Пекин ответил Трампу повышением пошлин

Китай объявил о введении ввозных пошлин на американские товары объемом 60 млрд долларов. Это ответный шаг в торговой войне, развернувшейся между Пекином и Вашингтоном.

Пекин введет повышенные пошлины на ввоз различных групп товаров из США с 1 июня, говорится в сообщении китайского министерства финансов. Три дня назад Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары, не дожидаясь окончания переговоров с Китаем о заключении торговой сделки.

Незадолго до объявления о введении пошлин на товары из США Трамп предостерег Китай от ответных шагов.

«Китай в течение многих лет получал выгоду в ущерб США — наши президенты не справились со своей работой. Так что Китаю не следует отвечать (на повышение пошлин США — прим. Би-би-си) — станет только хуже!» — написал Трамп в «Твиттере» в понедельник.

«Открыто говорю председателю Си и многим друзьям в Китае, что Китай очень сильно пострадает, если не согласится на сделку, потому что компаниям придется переехать из Китая в другие страны», — продолжил президент США.

Накануне Трамп говорил, что если Китай хочет избежать более серьезных для себя последствий введения пошлин на экспорт своих товаров в США, то ему следует заключить торговое соглашение сейчас, а не рассчитывать на приход к власти в Соединенных Штатах демократов на выборах 2020 года.

Новость
Что скрывается за замедлением роста китайской экономики

Торговая война Трампа

На прошлой неделе в Вашингтоне прошел 11-й раунд американо-китайских переговоров о торговле, который завершился безрезультатно. Глава китайской делегации по итогам встречи заявил, что Китай не может пойти на уступки США по принципиальным вопросам двухсторонней торговли.

В июле 2018 года Дональд Трамп ввел 25% пошлины на китайский импорт объемом 50 млрд долларов, а в сентябре обложил 10-процентными пошлинами еще 200 млрд долларов импорта и пригрозил с нового года повысить тариф до 25%.

Но затем Трамп взял паузу для переговоров с Китаем. Они продолжались несколько месяцев и должны были завершиться в прошлую пятницу. Ожидалось, что в результате стороны смогут заключить торговую сделку и прекратить торговую войну.

Однако перед последним раундом обсуждения сделки президент США обвинил Китай в попытке уйти от достигнутых договоренностей, а в последний день переговоров повысил пошлины на шесть тысяч наименований китайских товаров — от лопат до кинопроекторов.

Теперь дополнительный тариф покрывает почти половину импорта китайских товаров в США — и Трамп грозит обложить пошлинами и вторую половину.

По итогам 2018 года экспорт Китая в США составил 478 млрд долларов, импорт американской продукции в Китай — 155 млрд долларов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Бунт санитарок. Как из-за “майских указов” медработников переводят в убо...
Торговая война США и Китая: Пекин ответил Трампу повышением пошлин
США неожиданно запросили у России переговоры на высшем уровне
Умерла «легенда Голливуда» Дорис Дэй
Amazon уничтожает миллионы непроданных товаров
Сергей Шнуров распустил группировку «Ленинград»
Сборная России обыгрывает Чехию после первого периода
Мамаев не станет отбывать весь срок в СИЗО
Климкин выдвинул ЕС ультиматум из-за санкций против России
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Пора обыграть топ-сборную. Почему нельзя проигрывать Чехии Это будет отличная проверка для российской обороны и генеральный смотр сочетаний звеньев
Hi-Tech
Американские «эскадрильи агрессоров». Подробности Всего лишь для тренировок.
Авто
Lada Vesta за 3 года проехала 560 000 км (и не развалилась) Седан из Кабардино-Балкарии, которым посменно управляют двое водителей, ежедневно проезжает от 400 до 1 000 километров
Кино
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой Балерина потеряла равновесие, когда принимала участие в записи выпуска проекта «Звезды сошлись»
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Дети
СМИ: Алина Кабаева родила двойню Роды, по данным журналистов, прошли в Москве
Леди
Некоролевские невесты и женихи. Кому монархи отдали свое сердце? Король Таиланда женился на своей телохранительнице и объявил ее королевой. Какие еще монаршие пары сочетались браком с далекими от королевской жизни людьми.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь