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16:46 (мск), источник: Интерфакс

Brent подскочила до $71,92 за баррель на возросших политических рисках

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU — Нефть эталонных марок активно растет в цене в ходе торгов в понедельник на сообщениях об атаке на нефтетанкеры Саудовской Аравии, Норвегии и ОАЭ у побережья ОАЭ.

ЦБ: $ 65.4703   +0.24 € 73.5231   +0.43 ММВБ: $ 65.3850   +0.26 € 73.5825   +0.44

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:47 МСК подорожали на $1,3 (1,84%) — до $71,92 за баррель.

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Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,01 (1,64%) — до $62,67 за баррель.

Ранее власти Саудовской Аравии сообщили о диверсии, совершенной против двух ее нефтяных танкеров в Оманском заливе. Судам был нанесен значительный ущерб, однако нападение не привело к жертвам или разливу нефти.

При этом власти не стали рассказывать подробности инцидента или называть возможных участников диверсии.

Позже стало известно, что в результате диверсии пострадали также танкеры Норвегии и ОАЭ.

«Неудивительно, что цены на нефть резко изменились ввиду угрозы свободному перемещению топлива в одном из ключевых регионов», — отметил глава стратегии на мировых сырьевых рынках в BNP Paribas Гарри Чилингирян.

Также участники рынка оценивают новость о том, что США и Китай завершили торговые переговоры без подписания соглашения, и Вашингтон объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров.

В ответ министерство финансов Китая сообщило о намерении повысить импортные пошлины на ряд американских товаров общей стоимостью $60 млрд с 1 июня.

Вместе с тем нефть получила определенную поддержку от данных нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе сократилось на 2 единицы, до 805 единиц.

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