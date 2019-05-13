17:01 (мск), источник: РИА Новости
Медведев рассказал, как будут оценивать финансирование нацпроектов
ГОРКИ, 13 мая — РИА Новости.
«Уже большая работа развернута, есть очень разные оценки, из разных мест — и из экспертного сообщества звучат, они звучат и от государственных структур, уже даже наметился такой тренд, что все говорят о том, что денег нам не хватает на
На совещании также присутствовали глава Минэкономразвития Максим Орешкин и первый
«Я хотел бы послушать, как обычно, ваши взгляды о том, где находится в настоящий момент мировая экономика, с чем связаны основные вызовы, как это отражается на тех процессах, которые существуют и развиваются в нашей экономике, какие социальные последствия это вызывает. В общем, весь тот набор вопросов, который мы традиционно обсуждаем», — также сказал Медведев.
«Я позвал поучаствовать в нашей встрече руководителей экономических ведомств правительства, просто чтобы коллеги тоже были в курсе», — добавил он.