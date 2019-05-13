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18:21 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Рублю предсказали критическое падение

Стоит ли опасаться серьезной просадки российской валюты.

ЦБ: $ 65.4703   +0.24 € 73.5231   +0.43 ММВБ: $ 65.4700   +0.34 € 73.5600   +0.42
Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

94 руб. за доллар — такой прогноз обнародовал французский банк BNP Paribas. Эксперты предсказали падение российской валюты к середине лета. Представители австрийского Райффайзенбанка считают, что к середине июля доллар будет стоить 72 руб. После майских праздников российская валюта действительно начала слабеть. На открытии торгов курс доллара вырос на 35 коп., а евро — на 39 коп. Сейчас рубль торгуется в районе отметки 65,30 руб. к доллару и 73,35 руб. к евро.

Многие эксперты связывают просадку рубля с обострением торгового спора между США и Китаем, который негативно отражается на всех развивающихся рынках, в том числе и на валютных. Однако прогноз аналитиков BNP Paribas о том, что к середине лета за доллар будут давать почти 100 руб., имеет мало общего с реальностью, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов: «В последнее время внешний макрофон для российской валюты ухудшился. Но большой девальвации рубля ждать не стоит, потому что спрос на ОФЗ со стороны иностранцев остается большим».

Это будет амортизировать возможный негатив. Есть большая вероятность, что к началу лета рубль может упасть до 66−67 за доллар. Что касается прогноза BNP Paribas, то мне кажется, что такой негативный сценарий мало реалистичен и будет возможен только в случае очень жестких санкций против России. Тем не менее мы видим, что американо-российский политический диалог начинает набирать обороты — приезжает Помпео. Это снижает вероятность каких-то суровых санкций против России.
Сергей Суверов
старший аналитик «БКС Премьер»
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Заметное давление на рубль, скорее всего, будет сохраняться весь май. Однако серьезной просадки российской валюты пока что можно не опасаться, полагает глава инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков: «О существенном ослаблении рубля речи пока не идет, хотя негативных новостей для рубля достаточно много. Во-первых, это развитие торговой войны между Китаем и США, которое может негативно отразиться на всей мировой экономике. Традиционно в наибольшей степени страдают развивающиеся рынки, из которых выводится капитал, и Россия может оказаться в их числе. Во-вторых, Минфин планирует уже в ближайшие дни существенно увеличить объем закупок валюты, что, безусловно, будет оказывать понижающее давление на рубль. Тем не менее цены на нефть находятся на достаточно высоком уровне и работают нам в плюс. К концу мая мы не ожидаем существенного снижения.

Скорее всего, рубль по отношению к доллару будет находиться в диапазоне 65−67 руб. Но все зависит от действий Минфина и торговой войны.
Владислав Кочетков
эксперт

Нефть Brent сейчас дорожает более чем на 1,5% и торгуется вблизи уровня $71,8 за баррель. Президент США Дональд Трамп накануне объявил о новом повышении пошлин на китайский импорт, что обойдется КНР в $200 млрд. Пекин дал понять, что не оставит этот шаг Вашингтона без ответа. Закупки валюты российским Минфином с 14 мая по 6 июля составят более 300 млрд руб. — 16,7 млрд руб. в день.

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