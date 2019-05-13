18:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Еду на границе берут под контроль
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать.
Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения. Соответствующий законопроект подготовил Минсельхоз. Поводом для его подготовки могло стать нашумевшее обращение локальных производителей, включая «Мираторг», «Черкизово» и ГК «Дымов», просивших чиновников запретить ввозить в багаже в страну, в частности, хамон и сыры. Но Минсельхоз пока готов к щадящему варианту: разрешат ввоз продукции животного происхождения из благополучных в ветеринарном отношении стран до 5 кг на одного человека.
Минсельхоз опубликовал проект поправок в закон «О ветеринарии», расширяющий полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом продуктов. Как следует из документа, при возникновении в сопредельных государствах угрозы заноса и распространения заразных болезней животных органы ветеринарного надзора должны организовать в автомобильных и смешанных пунктах пропуска на госгранице РФ дезинфекцию въезжающего транспорта.
Исключение вводится для продукции животного происхождения в заводской упаковке весом до 5 кг на одного человека, при условии эпизоотического благополучия страны производителя, которая ввозится в специально оборудованных местах. Принятие законопроекта потребует дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий, говорится в пояснительной записке. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 3 июня.
В конце апреля газета «Ведомости» сообщила, что Национальная мясная ассоциация (НМА, объединяет крупнейших производителей мяса, включая АПХ «Мираторг», группу «Черкизово», «Дымов» и др.) предложила
«Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы», — прокомментировал предложение и негативную реакцию на него у части потребителей президент «Мираторга» Виктор Линник в интервью Forbes. После этого в социальных сетях появились сообщения с призывом к бойкоту продукции холдинга.
Руководитель НМА Сергей Юшин поясняет, что запрет на импорт продукции животного происхождения из неблагополучных в эпизоотическом отношении стран был введен решением Таможенного союза еще в 2010 году. Но до сих пор у Россельхознадзора нет полномочий по уничтожению подобной продукции при попытке ее нелегального ввоза, отмечает он. По его словам, усиление контроля за ввозом продуктов питания для личного пользования — общемировая практика, связанная с быстрым распространением болезней животных и, как следствие, ростом цен на мясо по всему миру.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов напоминает, что ввоз продуктов весом более 5 кг на одного человека для личного пользования в РФ уже запрещен. По его мнению, в проекте Минсельхоза речь может идти о необходимости дополнительного декларирования таких грузов в зонах таможенного контроля, для чего и вводится указание на «специально оборудованные места». Такая практика, к примеру, существует в США, указывает господин Сизов.
Анатолий Костырев