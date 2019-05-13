Строительство АЭС «Аккую» идет по графику

Ранее турецкий телеканал Haberturk заявил, что на нескольких участках фундаментной плиты первого энергоблока АЭС в июле прошлого года якобы нашли трещины. Эти участки, по утверждению телеканала, были демонтированы и залиты бетоном заново, однако трещины появились снова, после чего еще раз были проведены демонтаж и заливка.
«Строительство АЭС “Аккую” будет продолжено в соответствии с требованиями атомной безопасности и самыми высокими стандартами качества в соответствии с запланированным графиком», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что безопасность сооружения и эксплуатации АЭС «Аккую» является для «Аккую Нуклеар» и «Росатома» определяющим приоритетом. «В этом смысле все сооружения строятся в соответствии с наивысшими стандартами безопасности, а строительные работы на площадке контролируются представителями Агентства по атомной энергии Турции (ТАЕК). Также независимый аудит является стандартной практикой при реализации высокотехнологичных крупных строительных проектов», — информирует проектная компания.
Все работы идут под контролем независимого контролера — французской компании ASSYSTEM, имеющей аккредитацию ТАЕК, сообщили в компании. «Как и каждая ступень в строительстве АЭС “Аккую”, бетонирование фундаментной плиты первого энергоблока было выполнено в соответствии с современными требованиями мирового ядерного сообщества, нормами МАГАТЭ, международными и национальными требованиями Турции. В конструкцию фундаментной плиты уложено более 17000 кубических метров самоуплотняющегося бетона, способного растекаться и уплотняться под действием собственного веса, сохраняя при этом надежность и однородность состава», — отмечает компания.
Бетонирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока № 1 АЭС «Аккую» завершилось 8 марта, следующим этапом сооружения первого энергоблока АЭС станет возведение внешних и внутренних стен здания реактора, добавили в АО «Аккую Нуклеар».
Строительство энергоблока № 1 АЭС «Аккую» началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС «Аккую» реализуется по схеме «строй, владей, эксплуатируй», по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.