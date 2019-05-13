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18:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Фондовые индексы США рухнули из-за новых китайских пошлин

Американские фондовые индексы резко упали после того, как Пекин объявил о новых пошлинах на товары из США, сообщает CNN. В ответ на повышение ввозных тарифов США Китай ввел пошлины на американские товары объемом $60 млрд.

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Источник: AP 2019

В ходе торгов снизились котировки акций компаний, наиболее чувствительных к торговому спору США и Китая. Стоимость бумаг Apple снизилась на 5,7%, Advanced Micro Devices на 6,2%, Intel — на 2,4%. Акции Uber потеряли в цене 8%.

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Азиатские акции тоже потеряли в цене, но не так ощутимо. Японский индекс Nikkei (N225) упал на 0,7%, а индекс Shanghai Composite (SHCOMP) снизился более чем на 1%.

По состоянию на 17:15 мск индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 581,19 пункта (2,2%) и составил 25361,18 пункта. Standard & Poor’s 500 снизился на 66,26 пункта (2,3%) — до 2815,14 пункта. Nasdaq Composite потерял 233,99 пункта (2,96%) и составил 7682,95 пункта.

Торговая война между двумя странами началась летом 2018 года. Вашингтон и Пекин ввели в отношении друг друга пошлины, потери каждой стороны оценивались в $34 млрд. В декабре на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе США и Китай сумели договориться о «торговом перемирии», которое истекло в марте.

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17:42 (мск)© Ньюстюб
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