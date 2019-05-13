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19:15 (мск), источник: РИА Новости

Опыт Сердюкова поможет ОАК улучшить работу, считает эксперт

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Назначение индустриального директора госкорпорации «Ростех» Анатолия Сердюкова на пост председателя совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) призвано улучшить работу ОАК, а также усилить конкурентные позиции военного и гражданского сегментов российского авиапрома на международном рынке, заявил РИА Новости в понедельник военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Источник: РИА Новости

ОАК в понедельник сообщила, что экс-министр обороны РФ Сердюков возглавил совет директоров корпорации.

«Данное назначение позволит оптимизировать структуру ОАК, а самое главное — добиться реализации всех важнейших программных задач, стоящих сегодня перед корпорацией, как в сфере государственного оборонного заказа, так и в сфере производства российских гражданских авиалайнеров, способных конкурировать на внешнем рынке с Boeing и Airbus», — сказал он.

Коротченко отметил, что Сердюков — управленец с большим профессиональным опытом, который позволит ему грамотно формулировать стратегические задачи и контролировать их реализацию всеми подразделениями ОАК.

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