19:15 (мск), источник: РИА Новости
Опыт Сердюкова поможет ОАК улучшить работу, считает эксперт
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Назначение индустриального директора госкорпорации «Ростех» Анатолия Сердюкова на пост председателя совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) призвано улучшить работу ОАК, а также усилить конкурентные позиции военного и гражданского сегментов российского авиапрома на международном рынке, заявил РИА Новости в понедельник военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.