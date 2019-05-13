Эксперт рассказал, продукты каких стран могут уничтожить при ввозе в Россию

Минсельхоз РФ ранее подготовил проект поправок в закон о ветеринарии, согласно которым Россельхознадзор может получить полномочия по организации уничтожения продуктов животного происхождения, выявленных в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, ввозимых физическими лицами для личного пользования из стран, не являющихся членами ЕАЭС, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара.
Гражданам по-прежнему можно будет ввозить готовую продукцию животного происхождения весом до 5 килограммов включительно в расчете на одно лицо, однако «при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза».
«На данный момент неблагополучными с точки зрения опасных болезней животных являются страны Юго-Восточной Азии, в том числе Вьетнам. Множество вспышек африканской чумы свиней было зарегистрировано в Китае, недавно АЧС также появилась в Гонконге», — сообщил Березнюк.
Кроме того, по его словам, проблемы с точки зрения эпизоотической безопасности наблюдаются и в Европе, в частности — в государствах Восточной Европы и в Прибалтике. «Под угрозой заноса чумы свиней находится и Франция: в прошлом году АЧС была зафиксирована в Бельгии, а, учитывая миграцию диких кабанов, нельзя исключать, что они появятся и на французской границе», — отметил собеседник агентства.
Национальная мясная ассоциация (НМА) в марте направила письмо вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с предложением ввести запрет на ввоз гражданами мясной и молочной продукции в РФ для личного пользования (за исключением молочных смесей для детей и детского питания). Ассоциация также предложила усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. Необходимость введения данных мер НМА объясняла ростом рисков заноса в страну заразных болезней животных из-за рубежа, а также неблагоприятным прогнозом дальнейшего распространения африканской чумы свиней.