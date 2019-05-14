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01:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Цели нацпроектов предлагают переобсудить

Правительство просит отложить этот разговор.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На встрече с экспертным сообществом премьер-министр Дмитрий Медведев признал существование во властных структурах разногласий по поводу приоритетов бюджетных расходов, определенных нацпроектами. Позиция правительства в этом вопросе — отложить до разворачивания всей инфраструктуры нацпроектов любую коррекцию приоритетов. Впрочем, по крайней мере два направления коррекции уже очевидны: восстановление строительства идет медленнее, чем предполагает самый крупный жилищный нацпроект, а рост инвестиций в экономике сильнее, чем ожидал Белый дом, зависит от уровня госрасходов.

Встреча экспертов и премьер-министра, в которой принимали участие первый вице-премьер Антон Силуанов и министр экономики Максим Орешкин (ее готовило Минэкономики), — вполне стандартный формат. По данным «Ъ», вполне предсказуемыми были и доклады: так, ректор РАНХиГС Владимир Мау говорил об институциональной среде, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов — об образовании, проректор ВШЭ Лилия Овчарова — о демографии, проректор ВАВТ Павел Кадочников и Александр Габуев из Центра Карнеги — о мировых «торговых войнах». Н.

естандартной была лишь тема встречи — Дмитрий Медведев впервые подтвердил существование споров о приоритетах нацпроектов и предложений их коррекции, в том числе обсуждавшихся на заседании совета по нацпроектам 8 мая.

По его словам, позиция правительства в этом вопросе — отказ от любой коррекции приоритетов до того, как будут «достигнуты какие-то результаты, полностью развернута работа», — лишь тогда возможно «оценить, насколько пропорции финансирования, которые выработаны (и утверждены, подчеркиваю), отвечают целям национальных проектов и национальных целей». Соответственно, экспертные консультации были призваны в том числе оценить, насколько может быть обосновано (внешними событиями, другими причинами) мнение о том, что эти приоритеты нуждаются в коррекции.

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Сами по себе нацпроекты, в рамках которых с 2019 года производится самая крупная часть расходов федерального бюджета, призваны реализовывать «национальные цели развития» из майского указа президента Владимира Путина 2018 года.

Большая часть «национальных целей» сформулирована по итогам работы 2016−2018 годов Центра стратегических разработок под руководством нынешнего главы Счетной палаты Алексея Кудрина — а приоритеты указа определялись при участии правительства, а также помощника президента Андрея Белоусова. Вопрос о достаточности расходов для достижения целей по поручению премьер-министра должно было разрешить Минэкономики к маю 2019 года, сам же по себе механизм даже частичной корректировки расходов нацпроектов (см. «Ъ» от 12 февраля) по инициативе Минфина усложнен.

Говорить о каких-либо итогах нацпроектов, формально реализуемых один квартал, а де-факто меньше, невозможно — однако две темы, связанные с набором приоритетов и «национальных целей» и уже обсуждавшиеся на площадках Госсовета и президентского совета по нацпроектам, к маю 2019 года стали очевидны. Они, например, вытекают из оценок Банка России в опубликованном в понедельник бюллетене «О чем говорят тренды» (pdf.) по итогам первого квартала.

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Напомним, в 18 трлн руб. расходов нацпроектов (с учетом формально частных инвестиций) 5,7 трлн руб. являются прямыми социальными расходами. В блоке нацпроектов, ориентированных на экономический рост (10,1 трлн руб. расходов 2019—2024 годов), 5,9 трлн руб.— траты федерального бюджета. Между тем расчеты ЦБ демонстрируют, что с мая 2018 года индекс обрабатывающих отраслей, ориентированных на инвестиционный спрос, монотонно снижается — весь рост в обработке обеспечивается подотраслями, обеспечивающими промежуточный и конечный спрос. «Снижение закупок в рамках госзаказа, скорее всего, является основным фактором такой динамики в этой отрасли», — предполагают в ЦБ, фиксируя, что часть негатива связана с сокращением закупок на госсредства «прочих транспортных средств» (в основном коммунального транспорта) и оборудования. В структуре федеральных расходов в сравнении с 2018 годом принципиальных изменений не было — то есть уровни федеральных трат сейчас коррелируют со спадом в производстве средств производства.

Рынок (в значительной степени огосударствленный) не ждет роста спроса на инвесттовары — а зависимость инвестиций от госрасходов при расчетах «национальных целей» недооценивалась.

Единственный класс инвесттоваров с положительной динамикой — стройматериалы. Впрочем, оценки ЦБ в этой сфере осторожны — в отрасли сильна сезонность и наблюдается не только улучшение портфеля заказов, но и оптимизация (сокращение) численности, и падение прибылей.

По группе нацпроектов, связанных с комфортной средой, участие бюджета — 2 трлн руб. из 9,9 трлн руб. общих расходов. И несмотря на подтверждаемый ЦБ ипотечный бум, вероятность выполнения в графике целей жилищного нацпроекта при неизменности приоритетов сомнительна — а это один из самых капиталоемких секторов, «добавление» его госрасходов (что, напомним, не раз обсуждалось на площадке Госсовета) вызовет или сокращение расходов по другим целям, или уход от «бюджетных правил».

Дмитрий Бутрин

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