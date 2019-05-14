01:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Цели нацпроектов предлагают переобсудить
Правительство просит отложить этот разговор.
На встрече с экспертным сообществом
Встреча экспертов и
По его словам, позиция правительства в этом вопросе — отказ от любой коррекции приоритетов до того, как будут «достигнуты
Сами по себе нацпроекты, в рамках которых с 2019 года производится самая крупная часть расходов федерального бюджета, призваны реализовывать «национальные цели развития» из майского указа президента Владимира Путина 2018 года.
Большая часть «национальных целей» сформулирована по итогам работы 2016−2018 годов Центра стратегических разработок под руководством нынешнего главы Счетной палаты Алексея Кудрина — а приоритеты указа определялись при участии правительства, а также помощника президента Андрея Белоусова. Вопрос о достаточности расходов для достижения целей по поручению
Говорить о
Напомним, в 18 трлн руб. расходов нацпроектов (с учетом формально частных инвестиций) 5,7 трлн руб. являются прямыми социальными расходами. В блоке нацпроектов, ориентированных на экономический рост (10,1 трлн руб. расходов 2019—2024 годов), 5,9 трлн руб.— траты федерального бюджета. Между тем расчеты ЦБ демонстрируют, что с мая 2018 года индекс обрабатывающих отраслей, ориентированных на инвестиционный спрос, монотонно снижается — весь рост в обработке обеспечивается подотраслями, обеспечивающими промежуточный и конечный спрос. «Снижение закупок в рамках госзаказа, скорее всего, является основным фактором такой динамики в этой отрасли», — предполагают в ЦБ, фиксируя, что часть негатива связана с сокращением закупок на госсредства «прочих транспортных средств» (в основном коммунального транспорта) и оборудования. В структуре федеральных расходов в сравнении с 2018 годом принципиальных изменений не было — то есть уровни федеральных трат сейчас коррелируют со спадом в производстве средств производства.
Единственный класс инвесттоваров с положительной динамикой — стройматериалы. Впрочем, оценки ЦБ в этой сфере осторожны — в отрасли сильна сезонность и наблюдается не только улучшение портфеля заказов, но и оптимизация (сокращение) численности, и падение прибылей.
По группе нацпроектов, связанных с комфортной средой, участие бюджета — 2 трлн руб. из 9,9 трлн руб. общих расходов. И несмотря на подтверждаемый ЦБ ипотечный бум, вероятность выполнения в графике целей жилищного нацпроекта при неизменности приоритетов сомнительна — а это один из самых капиталоемких секторов, «добавление» его госрасходов (что, напомним, не раз обсуждалось на площадке Госсовета) вызовет или сокращение расходов по другим целям, или уход от «бюджетных правил».
Дмитрий Бутрин