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09:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Нет хлора без добра

Кризис с загрязненной нефтью помог России выполнить сделку ОПЕК+

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россия впервые с начала года полностью выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Этому способствовало резкое снижение добычи «Сургутнефтегаза» в начале мая, которое на рынке связывают с проблемой загрязнения экспортной нефти хлорорганическими соединениями. Эксперты считают снижение временным: компания сможет его компенсировать после истечения срока соглашения о заморозке добычи в конце июня.

Российские нефтекомпании к 13 мая сократили среднесуточное производство нефти на 230 тыс. баррелей в сутки (до 11,07 млн баррелей в сутки), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные отраслевой статистики.

Таким образом Россия первый раз с начала года выполнила свои обязательства в рамках договора ОПЕК+ по заморозке добычи на уровне октября 2018 года.
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По нему страна должна снизить производство на 228 тыс. баррелей в сутки. В апреле производители РФ немного не дотянули до этого параметра: добыча нефти, по данным Минэнерго, была ниже на 197 тыс. баррелей.

Сейчас сокращение произошло за счет «Сургутнефтегаза», добыча которого резко упала со 166 тыс. баррелей в конце апреля до 147 тыс. баррелей к 13 мая (на 13%). Среднесуточные показатели других нефтекомпаний РФ практически не изменились.

Источники «Ъ» на рынке отмечают, что это может быть связанно с ситуацией на нефтепроводе «Дружба» (идет транзитом через Белоруссию и Украину в Европу), где 19 апреля Белоруссия обнаружила высокую концентрацию хлоридов в сырье.

Сейчас транзит по «Дружбе» остановлен, так как европейские потребители отказались принимать некачественную нефть.

Часть зараженной дихлорэтаном нефти дошла по трубе до порта Усть-Луга, где ее перегружали на танкеры. Всего, по данным «Ъ», было отгружено около десяти танкеров с загрязненной нефтью, в их числе и грузы «Сургутнефтегаза». В компании не ответили на запрос «Ъ». Другие нефтяники смогли не снижать добычу, наращивая поставки по альтернативным экспортным направлениям или накапливая нефть в резервуарах, отмечают на рынке.

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Андрей Полищук из Райффайзенбанка отмечает, что текущее падение добычи «Сургутнефтегаза», видимо, временное явление, так как, по данным ЦДУ ТЭК, с начала года компания меньше снижала производство, чем ряд других игроков.

Эксперт предполагает, что сокращение в мае может быть связано с обязательствами «Сургутнефтегаза» по выполнению сделки ОПЕК+.

«Но даже если снижение произошло из-за загрязнения нефти в “Дружбе”, показатели “Сургутнефтегаза” просто будут включены в приходящуюся на Россию долю сокращения», — отмечает господин Полищук.

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Он считает, что это никак не отразится на показателях «Сургутнефтегаза» по итогам года, поскольку компания сможет нарастить добычу, тем более что соглашение ОПЕК+ вряд ли будет продлено на вторую половину года. При текущей высокой цене на нефть и растущем спросе в нем нет особого смысла, полагает аналитик. Он напоминает, что из-за санкций против Ирана другим производителям придется компенсировать объемы, которые уйдут с глобального рынка.

По оценке исполнительного директора Центра энергетики «Сколково» Вячеслава Мищенко, напряженность в Персидском заливе, угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив и вероятность открытых конфликтов в регионе могут привести к росту цен на нефть до $80 за баррель. Он также считает, что соглашение ОПЕК+ вряд ли будет продлено, так что российские нефтекомпании получат возможность наверстать краткосрочный конъюнктурный спад добычи к концу года. При этом, полагает эксперт, на фоне ситуации с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба» Белоруссия может поднять вопросы об увеличении поставок российского сырья (сейчас страна получает 18 млн тонн для переработки на НПЗ) и о возвращении перевозки нефти по железной дороге. Система таких поставок более прозрачна, так как сразу ясно, кто отправитель, говорит господин Мищенко. Но, отмечает он, чтобы вернуть такой вид транспортировки, будет нужен спецтариф, который позволит железной дороге конкурировать с трубопроводом.

Ольга Мордюшенко

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