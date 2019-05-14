В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сообщается, что законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином. Законопроект содержит запрет на въезд на территорию США лицам, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве «Северного потока-2». Кроме того, все активы таких лиц в США будут заморожены. Санкции предлагается ввести также против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов.
Особое внимание сенаторы предлагают обратить на деятельность двух строительных компаний — швейцарской Allseas и итальянской Saipem, занимающихся укладкой труб для «Северного потока-2».
Отмечается, что законопроект будет распространяться на все суда, используемые при прокладке трубопроводов на глубине 30 метров и более для экспорта российского газа, таким образом, под ограничение может также попасть строительство газопровода «Турецкий поток».
Как сообщил журналу один из высокопоставленных помощников сенатора-республиканца, знакомый с законопроектом, документ был создан на основе прошлых усилий США, направленных на подрыв нефтяного экспорта Ирана.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Nord Stream 2 AG, компании-оператору проекта, осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер Nord Stream 2 AG — «Газпром».