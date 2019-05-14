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05:20 (мск), источник: РИА Новости

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь «Северного потока-2», сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.

Источник: РИА Новости

Сообщается, что законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином. Законопроект содержит запрет на въезд на территорию США лицам, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве «Северного потока-2». Кроме того, все активы таких лиц в США будут заморожены. Санкции предлагается ввести также против тех, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов.

Особое внимание сенаторы предлагают обратить на деятельность двух строительных компаний — швейцарской Allseas и итальянской Saipem, занимающихся укладкой труб для «Северного потока-2».

Отмечается, что законопроект будет распространяться на все суда, используемые при прокладке трубопроводов на глубине 30 метров и более для экспорта российского газа, таким образом, под ограничение может также попасть строительство газопровода «Турецкий поток».
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Как сообщил журналу один из высокопоставленных помощников сенатора-республиканца, знакомый с законопроектом, документ был создан на основе прошлых усилий США, направленных на подрыв нефтяного экспорта Ирана.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Nord Stream 2 AG, компании-оператору проекта, осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер Nord Stream 2 AG — «Газпром».

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