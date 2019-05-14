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12:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Ценам на корвалол и валокордин предрекли рост

Минпромторг предложил запретить применять спирт, полученный из пищевого сырья, при производстве настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.

Источник: РИА "Новости"

Это следует из проекта закона, опубликованного на портале проектов нормативных актов. Ввести запрет предлагается с целью профилактики и пресечения незаконного оборота спирта и его использования для подпольного производства алкоголя, пишет издание РБК.

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Закон приведет к росту цен на эти популярные и недорогие лекарства, так как производители будут вынуждены использовать не пищевой, а фармацевтический спирт, процедура производства которого сложнее. В частности, для его создания компания должна соответствовать стандартам Good Manufacturing Practic, пояснил заместитель генерального директора STADA CIS Иван Глушков.

В России такие сертификаты выдает Минпромторг после инспекции подведомственного ему Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик.

В связи с большим количеством дополнительных требований к оборудованию и документации производство такого спирта дороже пищевого.

В первую очередь такие изменения ударят по производителям настоек — они используют немедицинский спирт, считает генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

Власти России в 2016 году начали активную кампанию по борьбе со спиртосодержащими жидкостями, которые люди готовы пить вместо алкоголя, посте отравления десятков людей в России «Боярышником». В 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил запретить продавать спиртосодержащую непищевую продукцию по цене ниже стоимости алкоголя. Затем в власти также обязали фармацевтические компании подключаться к единой государственной автоматизированной информационной системе. Однако в 2019 году последовали послабления в связи с тем, что спирт может содержаться не только в настойках, но и в препаратах, чье медицинское действие доказано.

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