13:58 (мск), источник: Forbes
Трудная судьба копейки. Как умерла самая мелкая монета России
Россия скоро окажется в числе немногих стран мира, у которой
В прошлом году Центральный банк не чеканил монет достоинством ниже рубля. Иными словами, речь идет о приостановке либо полном прекращении выпуска мелкой разменной монеты — копейки.
За всю историю независимой России после 1991-го у копейки была трудная судьба. С началом гиперинфляции 1992 года она исчезла из оборота, поскольку уже не представляла собой никакой ценности ни в одном из смыслов. Успело вырасти целое поколение детей, для которых пословицы и поговорки типа «копейка рубль бережет», или «нет ни копейки» не имели никакой связи с реальностью, поскольку они никогда не держали в руках монету с таким названием.
Реформа должна была закрепить победу над инфляцией, дать стандарт нового, крепкого российского рубля. Однако уже в августе случился дефолт, произошел отказ от удержания курса национальной валюты, и рубль упал с 6 до 21 за доллар к 1 января 1999 года.
Сегодня в перспективе понятно, что решение властей 1997 года о реформе и деноминации было во многом поспешным. Экономика была еще не готова к поддержанию стабильного курса рубля. В результате эффект от введения «крепкого» рубля с копейкой оказался смазанным. За двадцать лет рубль обесценился более чем в 10 раз, а были моменты, — как на рубеже 2015−2016, — когда разница с исходным курсом была почти в четырнадцать раз.
На судьбе копейки как разменной монеты это отражалось не лучшим образом. С 2012 года был прекращен выпуск монет достоинством в 1 и 5 копеек в силу очевидной бессмысленности их сохранения. Однако и 10 и 50 копеечные монеты все сильнее теряли смысл своего присутствия в обороте — вместе с ростом цен. Даже монеты в 1 и 2 рубля воспринимаются как засоряющие и утяжеляющие кошелек, которые нужно долго накапливать, чтобы израсходовать.
Впрочем, бросается в глаза, что в провинции, особенно на уровне села и маленьких городов, отношение к мелкой монете иное — там она более востребована и в ходу, чем в мегаполисах.
Прекращение или приостановка чеканки копеек (пока неизвестно, как оформлено решение Центробанка, однако он в рамках своих полномочий может поступать весьма гибко) означает смерть этой монетки, просуществовавшей с 1535 года. Более того, Россия оказывается в числе немногих стран мира, у которой
Впрочем, в 1998 году состоялось, пусть и не очень долгое, чудесное воскрешение копейки. Сегодня тоже нельзя загадывать наперед, что наши дети и внуки никогда более не будут пользоваться копейками. Очевидно, что в ближайших, да и в отдаленных, планах Центробанка деноминация не стоит.
Можно напомнить и про все расширяющее применение «электронных» денег, то есть оплаты по банковским картам, которое снижает потребность в разменной монете. Денежные транзакции виртуализируются: даже на рынке чуть ли не с каждым вторым продавцом можно расплатиться по номеру мобильного, привязанного к счету в Сбербанке. Однако в той же Великобритании при небольших покупках в магазинах в формате
Куда интереснее то, как население и бизнес приспособились к ситуации с девальвацией российской разменной монеты. Те, кто совершает покупки в сетевых магазинах
С другой стороны, открылся новый вид бизнеса — прием в специальные автоматы мелочи, которые за процент (около 12%) могут перечислить уже виртуальные деньги на оплату мобильной связи или на банковскую карту. Возникновение предпринимательства по утилизации мелочи — явное свидетельство вымывания из оборота мелких металлических денег. Они уже воспринимаются как обуза, как неактуальный и проблемный актив, раз люди готовы от них избавляться дешевле номинала. Ну, а российский бизнес демонстрирует свою способность чутко откликаться на меняющуюся конъюнктуру, делая рубли на копейках.