15:37 (мск), источник: Известия
Названо самое интересующее иностранцев российское оружие
Наибольший интерес зарубежных покупателей на проходящей в Минске международной выставке вооружений MILEX-2019 привлекли зенитные
«Мы активно проводим переговоры как о покупке новых ракетных комплексов, так и о модернизации комплексов, которые имеют на вооружении наши партнеры», — сказал он в интервью «Звезде».
Также иностранцы интересуются
Выставка MILEX-2019 проходит в белорусской столице с 15 по 18 мая.
Комплекс «Панцирь» наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) ото всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Установка может работать в любой
Система С-400 (экспортное название «Триумф») предназначена для уничтожения современных и перспективных средств
«Тор-М2» — всепогодный тактический ЗРК, предназначенный для решения задач противовоздушной обороны войск и объектов на уровне дивизионного звена в районах их сосредоточения, во время ведения боевых действий и на марше, защиты стратегических объектов и элементов современного высокоточного оружия.