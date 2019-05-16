Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
У кортежа Путина будут черные необычные мотоциклы (фото)
Весеннее обострение: чем опасна чистка печени
Юлия Барановская стала блондинкой
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Когда уходит детство?Как взрослеют в разных странах мира
Сергею Лазареву потребовалась помощь врачей
Турция прокомментировала отказ от российских С-400
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор»
Ивлеева осталась недовольна своей актерской игрой в сериале
Как взрывается бетон: зрелищное видео
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Собчак удивил размер гардероба Киркорова
Как правильно поделить жилье после развода: реальная история
У кортежа Путина будут черные необычные мотоциклы (фото)
Новая опасность для водителей: штрафы по почте
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Пять культовых предметов СССР из 70-х
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
10Обострение ситуации в Каракасе
15:56 (мск), источник: РИА Новости

Секретные данные о российских спутниках попали в интернет

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сведения о российских космических аппаратах, о создании и запуске которых ранее ничего не сообщалось, выложены в интернете в открытом доступе.

В компании-разработчике отдельных элементов этих спутников РИА Новости подтвердили достоверность этой информации, назвав публикацию незаконной.

Названия спутников, опытно-конструкторских работ и осуществляющих их предприятий, сроки запусков и количество аппаратов представлены в презентации ПАО «Сатурн» — разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов. Компания входит в ведение «Роскосмоса».

Новость
Звезды под прицелом: что известно о новом противоспутниковом оружии

Подлинность презентации подтвердили в ПАО «Сатурн». Согласно материалам, сведения были озвучены в Краснодаре в минувшем феврале. Материалы опубликованы на одном из сайтов в доменной зоне. ru.

«Она незаконно выложена. Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти [в публичное пространство]“, — пояснил РИА Новости главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО „Сатурн“ Сергей Лихоносов.

„Мы будем предпринимать соответствующие действия [к тому], кто это выложил“, — добавил он.
ПАО „Сатурн“ включено в перечень основных акционерных обществ, в отношении которых государственная корпорация по космической деятельности „Роскосмос“ осуществляет единую государственную политику. Входит в перечень стратегических предприятий России.

Читайте также

 Букмекеры определили фаворитов Евровидения
Эксперт рассказал, что означает возвращение Коломойского на Украину
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети».
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обмеление Волги напугало жителей еще одного региона
Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского
У древних римлян нашли «заплаточный» метод ремонта дорог
Как выглядит Нотр-Дам спустя месяц после пожара (фото)
Путин: нужно рассчитать стоимость бесплатного питания школьников
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
«Избиение» итальянцев. Чем жила Братислава в шестой день ЧМ О том, что окружало шестой день чемпионата мира по хоккею
Hi-Tech
OnePlus 7 Pro: так ли он хорош, как кажется? Журналисты хором говорят, что нет.
Кино
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор» Актриса осталась довольна преображением родственницы
Авто
«Защитник» — жутковатая новинка из Беларуси (на шасси МАЗ) На военно-промышленной выставке Milex-2019 белорусская компания «140-й ремонтный завод» презентовала бронированный грузовик «Защитник»
Недвижимость
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Покупатели апартаментов могут стать обманутыми дольщиками
В каких случаях можно выселить квартиранта?
Пять культовых предметов быта из 60-х
Популярные темы на «Детях»
Самая главная новость дня 264
Голос. Аннулировали итоги. 235
Задача под звездочкой 3 класс 177
Травля в саду 158
Леди
Бруни, Херд и Кунаки блистали на красной дорожке в Каннах Кинофестиваль продлится до 25 мая 2019 года.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь