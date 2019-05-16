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18:06 (мск), источник: ТАСС

ПАО «Сатурн» рассказало о новых проектах российских спутников

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. ПАО «Сатурн», которое занимается разработкой и производством солнечных элементов и батарей космического применения, опубликовало в интернете презентацию, в которой описаны как уже созданные космические аппараты, так и новые спутники.

Источник: РИА "Новости"

Среди уже созданных аппаратов упоминаются спутники «Луч», «Глонасс-К2», аппарат военной связи «Благовест». Среди новых — «Сфера-В», «Сфера-С», «Геракл-КВ». Все эти аппараты производства «Информационных спутниковых систем» им. М. Ф. Решетнева (ИСС).

Также в презентации упоминаются проекты производства НПО им. С. А. Лавочкина — «Луна-Ресурс», «Луна-Глоб», «Нивелир», «Резонанс-РМ», производства РКЦ «Прогресс» — «Обзор-Р» «Аист-2Д» «Бион-М», проекты ЦНИИ химии и механики — «Буревестник-М-АБ», «Буревестник-КА-М-АБ», «Напряжение-СБ», «Нивелир-АСБ», «Нумизмат-АБ».

Главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО «Сатурн» Сергей Лихоносов заявил, что информация о новых проектах спутников прошла соответствующий контроль и могла быть опубликована.

«Она [информация] была оглашена на конференции. Это была 28-я международная конференция “Автономные источники питания” в “Интербате” в Москве. Информация прошла соответствующий контроль и опубликована», — сообщил Лихоносов.

По его словам, информация о том, что ПАО «Сатурн» будет предпринимать какие-то действия по отношению к тому, кто выложил презентацию в сеть является ошибочной. «Это я немного оговорился», — отметил конструктор, пояснив, что материалы могли быть опубликованы.

ПАО «Сатурн» было организовано в 1964 году и функционировало как многопрофильное предприятие по разработке и производству химических и физических источников тока, датчиковой и преобразовательной аппаратуры, электрохимических генераторов и изделий электротехники специального и общепромышленного назначения. В конце 1980-х — начале 1990-х годов окончательно сформировался профиль предприятия как разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для космических аппаратов, контрольно-измерительной аппаратуры для этих изделий.

За годы своего существования ПАО «Сатурн» оснастило солнечными и аккумуляторными батареями более 1200 космических аппаратов, эксплуатирующихся на всех типах орбит.

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