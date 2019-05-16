Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
У кортежа Путина будут черные необычные мотоциклы (фото)
Генетическое заболевание помогло акробатке добиться успеха
Названа причина смерти Доренко: что показало вскрытие
Как вырастут цены на жилье после 1 июля
Жители Донбасса рассказали, зачем им российское гражданство Гражданство РФ смогут получить и те украинцы, которые родились и постоянно проживали в Крыму
В больнице одновременно забеременели восемь медсестер
Запрет на аборты на всех стадиях беременности вступил в силу в Алабаме
Гомес, Боня, Воробьев: как прошло открытие Каннского фестиваля
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Су-57 напугал мир «бомбой будущего»
Песков ответил о приглашении на инаугурацию Зеленского
Назначена дата инаугурации Зеленского
У кортежа Путина будут черные необычные мотоциклы (фото)
Новая опасность для водителей: штрафы по почте
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Фоторепортажи
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
21:17 (мск), источник: Известия

Минкомсвязь не поддержало сбор со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах

В Минкомсвязи выступили против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении единого сбора со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах в размере 20% от их стоимости. Об этом в ведомстве сообщили «Известиям» в четверг, 16 мая.

Источник: РИА "Новости"

Замглавы министерства Михаил Мамонов сказал, что введение сбора — кардинальная мера. «Скорее всего, она приведет к увеличению нагрузки на конечных потребителей с учетом потенциального роста цены на импортную продукцию. Даже если бы мы решили реализовать такую смелую меру, введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС», — добавил он.

Читайте также
В посылки вкладывают сбор

Подобной позиции придерживаются и в Минпромторге. В пресс-службе ведомства «Известиям» сказали, что считают целесообразным придерживаться нормативов, установленных решением Совета ЕЭК в 2017 году, которое предусматривает поэтапное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов к 2020 году до €200 за посылку.

С 1 января 2019 года покупки на сумму более €500, привезенные из-за границы, облагаются пошлиной. Это правило распространяется и на покупки, совершенные в зарубежных интернет-магазинах.

Кроме того, с начала нынешнего года действует и ограничение по весу беспошлинного провоза товаров для личного пользования — 25 кг вместо 50.

Читайте также: Почему нельзя доверять курьерской службе (видео)

«Почта России» поможет любителям онлайн-покупок
Во время загрузки произошла ошибка.
10 января© Ньюстюб
 Око за око: торговое противостояние США и Китая расшатало мировые рынки
«В ситуации с Крымом обратной дороги нет»
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети».
Этим летом любительская рыбалка пройдет по новым правилам
Обмеление Волги напугало жителей еще одного региона
Ведущие вузы России начали поиск зарубежных преподавателей
Посетителю ресторана по ошибке подали вино за 4,5 тыс. фунтов
Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского
Власти Екатеринбурга остановили строительство храма
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Сборная Канады одержала третью победу на чемпионате мира В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место занимает сборная Германии, набравшая 12 очков
Hi-Tech
OnePlus 7 Pro: так ли он хорош, как кажется? Журналисты хором говорят, что нет.
Кино
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор» Актриса осталась довольна преображением родственницы
Авто
«Защитник» — жутковатая новинка из Беларуси (на шасси МАЗ) На военно-промышленной выставке Milex-2019 белорусская компания «140-й ремонтный завод» презентовала бронированный грузовик «Защитник»
Недвижимость
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
Метры пресечения. Как отбирают квартиры чёрные риелторы
Популярные темы на «Детях»
Голос. Аннулировали итоги. 342
Самая главная новость дня 282
Травля в саду 160
В Коми отец забрал из детского сада не свою дочь, и понял ошибку только дома 157
Леди
Бруни, Херд и Кунаки блистали на красной дорожке в Каннах Кинофестиваль продлится до 25 мая 2019 года.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь