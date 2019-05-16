21:17 (мск), источник: Известия
Минкомсвязь не поддержало сбор со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах
В Минкомсвязи выступили против инициативы Ассоциации компаний
Замглавы министерства Михаил Мамонов сказал, что введение сбора — кардинальная мера. «Скорее всего, она приведет к увеличению нагрузки на конечных потребителей с учетом потенциального роста цены на импортную продукцию. Даже если бы мы решили реализовать такую смелую меру, введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС», — добавил он.
Подобной позиции придерживаются и в Минпромторге. В
С 1 января 2019 года покупки на сумму более €500, привезенные
Кроме того, с начала нынешнего года действует и ограничение по весу беспошлинного провоза товаров для личного пользования — 25 кг вместо 50.
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