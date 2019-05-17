Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
Опасная болезнь собак угрожает людям
Ирину Безрукову не узнали на новом снимке
Как вырастут цены на жилье после 1 июля
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
2-летнюю девочку оставили в детской поликлинике в Москве
8 фактов о малышах в утробе, которые вас удивят
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе»
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор»
Как взрывается бетон: зрелищное видео
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
«Какая наглость!»: Путина возмутили сообщением
Разоблачена схема накрутки голосов в «Голос. Дети»
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
Названы лучшие автомобили года в России
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Фоторепортажи
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
10Скончалась Элина Быстрицкая
11:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Завершение строительство «Северного потока-2» могут сдвинуть на 2020 год

Строительство «Северного потока — 2» завершат во второй половине 2020 года, если Дания согласует проект к концу 2019 года. Об этом говорится в докладе Nord Stream 2 (оператор газопровода) (.pdf), направленном Датскому энергетическому агентству. Раньше планировалось завершить строительство к концу 2019 года.

Источник: Reuters

«Разрешения были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. На суше и на море строительные подготовительные работы начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах, и прокладка трубопровода в настоящее время ведется в водах Германии, Швеции и Финляндии. Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года», — говорится в документе.

Читайте также
Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить «Северный поток — 2»
Датское энергетическое агентство подготовит план воздействия на окружающую среду и представит его на общественных слушаниях 19 июня.

Оно будет касаться строительства трубопровода третьего маршрута юго-восточнее острова Борнхольм. В датском регуляторе также находятся две заявки по маршруту строительства.

В конце апреля 2019 года «Газпром» разрабатывает меры для завершения строительства и пуску «Северного потока-2» в 2019 году, как это было запланировано. Оператор проекта также начинает подготовку к возможному судебному процессу с Еврокомиссией из-за изменения газовой директивы ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель также заявляла, что-то Еврокомиссия не сможет заблокировать строительство газопровода.

Читайте также

 «В Донецке меня ненавидели, потому что я была за Украину»
Фейковые голоса. Как победила дочь Алсу в шоу «Голос. Дети»
«Народный фронт» заблокировал возможность роспуска Рады
Росгвардия прокомментировала санкции против спецназа «Терек»
Назван номер, под которым Лазарев выступит в финале Евровидения
Подсчитаны траты бойцов засекреченного российского спецназа
Игрок сборной России: Формат ЧМ по хоккею — ужас
Назван фактор, увеличивающий риск появления рака
В Москве прощаются с Сергеем Доренко (видеотрансляция)
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Фавориты одержали победы. Четвертьфиналисты ЧМХ почти определены Четыре матча группового турнира чемпионата мира по хоккею прошли в четверг на аренах в Братиславе и Кошице. Фавориты турнира одержали победы над командами ниже рангом
Hi-Tech
OnePlus 7 Pro: так ли он хорош, как кажется? Журналисты хором говорят, что нет.
Кино
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе» Компания Group-IB проверяет результаты соревнования в шестом сезоне телешоу
Авто
Kia Sportage или Nissan Qashqai — какой кроссовер лучше? Два модных и популярных кроссовера заполонили российские дороги. Но какой из них выбрать?
Недвижимость
Тысячи чиновников переехали в «Москва-сити». Как это выглядит
Под Москвой нашли дачи стоимостью пять тысяч рублей в месяц
Ученые рассмотрели уборку квартиры под микроскопом
Пять культовых предметов быта из 60-х
Популярные темы на «Детях»
Голос. Аннулировали итоги. 439
Находка 221
В Коми отец забрал из детского сада не свою дочь, и понял ошибку только дома 181
Ручная работа 173
Леди
Переодень звезду: 57-летняя Гвердцители в платье Мартиши Адамс Разбираем последний выход певицы и примеряем на нее два не свойственных ей образа
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь