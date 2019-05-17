Завершение строительство «Северного потока-2» могут сдвинуть на 2020 год

«Разрешения были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. На суше и на море строительные подготовительные работы начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах, и прокладка трубопровода в настоящее время ведется в водах Германии, Швеции и Финляндии. Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года», — говорится в документе.
Датское энергетическое агентство подготовит план воздействия на окружающую среду и представит его на общественных слушаниях 19 июня.
Оно будет касаться строительства трубопровода третьего маршрута юго-восточнее острова Борнхольм. В датском регуляторе также находятся две заявки по маршруту строительства.
В конце апреля 2019 года «Газпром» разрабатывает меры для завершения строительства и пуску «Северного потока-2» в 2019 году, как это было запланировано. Оператор проекта также начинает подготовку к возможному судебному процессу с Еврокомиссией из-за изменения газовой директивы ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель также заявляла, что-то Еврокомиссия не сможет заблокировать строительство газопровода.