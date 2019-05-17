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12:55 (мск), источник: BFM.ru

Forbes назвал компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров

Первые три места в рейтинге заняли «Норникель», Сбербанк и «Газпром».

В «Норильском никеле» топ-менеджеры получают самые большие премии. По итогам года компания в общей сложности выплатила своим управленцам 6,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в рейтинге журнала Forbes.

На втором месте списка из 25 компаний, выплативших управленческому персоналу наибольшие премии, стоит Сбербанк. Финансовое учреждение выплатило топ-менеджменту 4,4 миллиарда рублей. На третьем — «Газпром», в котором вознаграждение управленческому персоналу составило 4,3 миллиарда рублей.

По данным Forbes, компании из рейтинга потратили на выплаты управленцам в общей сложности 54,5 миллиарда рублей. В списке шесть нефтегазовых компаний, потративших на премии 17,3 миллиарда рублей, три банка с совокупным вознаграждением управленческого персонала — 9,6 миллиарда рублей, три металлургические компании с 9,4 миллиарда рублей. При составлении рейтинга журнал учитывал зарплату и краткосрочные вознаграждения — бонусы и премии по итогам работы за год.

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