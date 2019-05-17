12:55 (мск), источник: BFM.ru
Forbes назвал компании с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров
Первые три места в рейтинге заняли «Норникель», Сбербанк и «Газпром».
В «Норильском никеле»
На втором месте списка из 25 компаний, выплативших управленческому персоналу наибольшие премии, стоит Сбербанк. Финансовое учреждение выплатило
По данным Forbes, компании из рейтинга потратили на выплаты управленцам в общей сложности 54,5 миллиарда рублей. В списке шесть нефтегазовых компаний, потративших на премии 17,3 миллиарда рублей, три банка с совокупным вознаграждением управленческого персонала — 9,6 миллиарда рублей, три металлургические компании с 9,4 миллиарда рублей. При составлении рейтинга журнал учитывал зарплату и краткосрочные вознаграждения — бонусы и премии по итогам работы за год.