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15:28 (мск), источник: Ведомости

Казахстан потребует компенсацию от «Транснефти» за загрязненную нефть

Казахстан собирается потребовать от российской трубопроводной компании «Транснефть» компенсацию за загрязненную при транзите через Россию нефть, передает Reuters со ссылкой на заявление вице-министра энергетики Казахстана Асета Магауова.

«Учитывая, что мы сдавали кондиционную нефть, а получили от “Транснефти” (в порту Усть-Луга — “Ведомости”) некондиционную нефть, договором предусмотрено, что должна быть компенсация со стороны Транснефти», — уточнил Магауов.

По его словам, сейчас переговоры о компенсации с российской стороной ведет «Казтрансойл», но окончательного решения пока нет.

«Сначала компании, которые продали нефть, они переговорят с покупателями о размере скидки, и потом это все будет консолидировано, и «Казтрансойл» проведет отдельно переговоры с «Транснефтью», — сообщил вице-министр.

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Магауов отметил, что из Усть-Луги в начале мая было отгружено около 600 000 тонн загрязненной нефти, а с 10 по 15 мая 200 000 тонн уже чистой нефти. Как отмечает Reuters, поставки нефти из Казахстана через Усть-Лугу в прошлом году составили около 12% от общего объема экспорта Казахстана (72,5 млн тонн). «Транснефть» не смогла оперативно прокомментировать заявление Манауова.

В четверг, 16 мая вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что «Траснефть» компенсирует ущерб от загрязненной нефти тем, кто докажет реальные убытки.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поступлении по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Позже «Транснефть» заявила, что вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошенничества с поставками нефти. По данному факту было возбуждено уголовное дело, суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск.

Министр энергетики Александр Новак оценивал ущерб от действий сторонних лиц приблизительно в $100 млн.

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