Казахстан потребует компенсацию от «Транснефти» за загрязненную нефть

«Учитывая, что мы сдавали кондиционную нефть, а получили от “Транснефти” (в порту Усть-Луга — “Ведомости”) некондиционную нефть, договором предусмотрено, что должна быть компенсация со стороны Транснефти», — уточнил Магауов.
По его словам, сейчас переговоры о компенсации с российской стороной ведет «Казтрансойл», но окончательного решения пока нет.
«Сначала компании, которые продали нефть, они переговорят с покупателями о размере скидки, и потом это все будет консолидировано, и «Казтрансойл» проведет отдельно переговоры с «Транснефтью», — сообщил вице-министр.
Магауов отметил, что из Усть-Луги в начале мая было отгружено около 600 000 тонн загрязненной нефти, а с 10 по 15 мая 200 000 тонн уже чистой нефти. Как отмечает Reuters, поставки нефти из Казахстана через Усть-Лугу в прошлом году составили около 12% от общего объема экспорта Казахстана (72,5 млн тонн). «Транснефть» не смогла оперативно прокомментировать заявление Манауова.
В четверг, 16 мая вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что «Траснефть» компенсирует ущерб от загрязненной нефти тем, кто докажет реальные убытки.
В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поступлении по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Позже «Транснефть» заявила, что вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошенничества с поставками нефти. По данному факту было возбуждено уголовное дело, суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск.
Министр энергетики Александр Новак оценивал ущерб от действий сторонних лиц приблизительно в $100 млн.