Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
Работа в маникюрных салонах ведет к раку
Канны, Лондон, Нью-Йорк: 8 нелепых платьев звезд со всего света
Грузия — рай для дауншифтеров или нищета и безработица?
Полцарства за Железный тронСколько стоила «Игра престолов»
Чем грозит семье Алсу афера с накруткой голосов в «Голос. Дети»
Шуфрич придумал обидное прозвище Порошенко
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе»
Ивлеева осталась недовольна своей актерской игрой в сериале
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Самолет экстренно сел из-за сообщений о бомбе: что известно
Климкин заявил об отставке
«Защитник» — жутковатая новинка из Беларуси (фото)
На АВТОВАЗе снова воруют (и ничего не помогает)
Россияне больше не смогут занижать налоги при продаже квартиры
Подмосковные поселки опустели
Фоторепортажи
10Скончалась Элина Быстрицкая
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
15:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Дания сдвигает «Северный поток-2» на год

Nord Stream 2 допустил ввод газопровода во второй половине 2020 года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Nord Stream 2, оператор проекта «Северный поток-2», официально признал отсрочку ввода проекта как минимум на полгода в том случае, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. В то же время если Nord Stream 2 удастся убедить Данию отказаться от этого маршрута и дать разрешение на прокладку по любой из двух ранее поданных заявок, газопровод еще может быть введен в срок к концу 2019 года.

Газопровод «Северный поток-2», который пройдет по дну Балтийского моря, может быть введен во второй половине 2020 года, с отклонением почти на год от первоначального плана «Газпрома». Об этом говорится в докладе Nord Stream 2, обобщающим заявки на строительство газопровода по третьему маршруту в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море. «Ъ» рассказывал о возможном срыве сроков введения проекта, однако официально об этом объявлено впервые.

Дания остается единственной страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение на строительство: Германия, Швеция и Финляндия одобрили строительство проекта по своим территориям.

Первый «датский» маршрут предполагал, что «Северный поток-2» пройдет по тому же маршруту, что и первый «Северный поток», — в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Второй маршрут предполагал строительство к северо-западу от Борнхольма в исключительной экономической зоне Дании (международных территориальных водах). Власти этой страны в обоих случаях не выдали разрешение, предложив «Газпрому» третий вариант — в исключительной экономической зоне к юго-востоку от Борнхольма. Этот маршрут требует проведения длительной (три-шесть месяцев) экологической экспертизы. Nord Stream 2 AG в состоянии уложить датский участок трубы за полтора месяца, говорили собеседники «Ъ». В заявке указано, что укладка каждой из двух ниток трубы по третьему маршруту может занять 45 дней.

Задержка может вернуть «Газпром» за стол переговоров с «Нафтогазом» о транзите через Украину. Текущий контракт на транзит завершается в 2020 году, в российской газовой компании считают условия, выдвигаемые Украиной для продления, неприемлемыми.

Введение «Северного потока-2» в эксплуатацию с 1 января 2020 года должно было компенсировать возможное прекращение транзита через украинскую газотранспортную систему и удовлетворить спрос европейских покупателей.

Однако теперь в ЕС могут недополучить в 2020 году около 70 млрд кубометров российского газа, если «Газпром» не договорится с «Нафтогазом» о продлении транзита.

Потребителям придется искать других поставщиков энергоносителей, ими могут стать производители СПГ из США.

В Дании общественные слушания по строительству «Северного потока-2» по третьему маршруту пройдут в июне. Отклонение от сроков ввода проекта поставит «Газпром» перед дилеммой: согласиться на «неприемлемые» условия «Нафтогаза» для сохранения европейского рынка либо допустить усиление в ЕС своих конкурентов.

Герман Костринский

Северный Поток-2
 «В Донецке меня ненавидели, потому что я была за Украину»
Фейковые голоса. Как победила дочь Алсу в шоу «Голос. Дети»
У Владимира Зеленского забрали шанс на досрочные выборы
Умерла легендарная сердитая кошка-мем Grumpy Cat
Назван номер, под которым Лазарев выступит в финале Евровидения
Росгвардия прокомментировала санкции против спецназа «Терек»
Почему засекреченный российский спецназ воюет в снаряжении США
Игрок сборной России: Формат ЧМ по хоккею — ужас
Художница превратила знаменитостей в диснеевских принцесс (фото)
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Фавориты одержали победы. Четвертьфиналисты ЧМХ почти определены Четыре матча группового турнира чемпионата мира по хоккею прошли в четверг на аренах в Братиславе и Кошице. Фавориты турнира одержали победы над командами ниже рангом
Hi-Tech
AliExpress приходит в «Пятерочку» Теперь возле дома можно будет купить хлеб и новые чехлы на телефон.
Кино
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе» Компания Group-IB проверяет результаты соревнования в шестом сезоне телешоу
Авто
В Москве после ДТП Audi разорвало на две части (фото) Водитель Audi Q7 не справился с управлением, автомобиль выбросило на обочину, где машина врезалась в опору уличного освещения. В итоге внедорожник разорвало на две части. Известно, что водитель автомобиля с места ДТП скрылся
Недвижимость
Электронная подпись оставила мужчину без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Популярные темы на «Детях»
Находка 237
Канны - 2019 229
Ручная работа 210
Песочница 163
Леди
Переодень звезду: 57-летняя Гвердцители в платье Мартиши Адамс Разбираем последний выход певицы и примеряем на нее два не свойственных ей образа
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь