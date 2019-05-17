15:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Дания сдвигает «Северный поток-2» на год
Nord Stream 2 допустил ввод газопровода во второй половине 2020 года.
Nord Stream 2, оператор проекта «Северный поток-2», официально признал отсрочку ввода проекта как минимум на полгода в том случае, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к
Газопровод «Северный поток-2», который пройдет по дну Балтийского моря, может быть введен во второй половине 2020 года, с отклонением почти на год от первоначального плана «Газпрома». Об этом говорится в докладе Nord Stream 2, обобщающим заявки на строительство газопровода по третьему маршруту в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море. «Ъ» рассказывал о возможном срыве сроков введения проекта, однако официально об этом объявлено впервые.
Первый «датский» маршрут предполагал, что «Северный поток-2» пройдет по тому же маршруту, что и первый «Северный поток», — в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Второй маршрут предполагал строительство к
Введение «Северного потока-2» в эксплуатацию с 1 января 2020 года должно было компенсировать возможное прекращение транзита через украинскую газотранспортную систему и удовлетворить спрос европейских покупателей.
Потребителям придется искать других поставщиков энергоносителей, ими могут стать производители СПГ из США.
В Дании общественные слушания по строительству «Северного потока-2» по третьему маршруту пройдут в июне. Отклонение от сроков ввода проекта поставит «Газпром» перед дилеммой: согласиться на «неприемлемые» условия «Нафтогаза» для сохранения европейского рынка либо допустить усиление в ЕС своих конкурентов.
Герман Костринский