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15:55 (мск), источник: ТАСС

Белоруссия приостановила транзит нефти в направлении Украины

ТАСС, 17 мая — В «Белнефтехиме» также рассказали, что Россия и Белоруссия вырабатывают новый график возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Источник: РИА "Новости"

Транзит нефти в направлении Украины нестабилен и приостановлен из-за отсутствия свободных резервуаров на ее территории. Об этом сообщили в «Белнефтехиме».

В пресс-службе концерна рассказали, что специалисты «Белнефтехима» вырабатывают с российской стороной новый график замены нефти на чистую для дальнейшего транзита по европейским направлениям.

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«В настоящее время специалисты концерна и его организаций работают в Москве совместно с российской стороной, прежде всего над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода «Дружба». Вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО «Транснефть» имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям «Дружбы», а также в направлении ОАО «Нафтан», — говорится в сообщении.

В концерне сообщили, что Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке, несмотря на продолжающийся ремонт оборудования.

В «Белнефтехиме» также рассказали, что пока нефть в сторону Польши не поставляется.

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