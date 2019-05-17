15:55 (мск), источник: ТАСС
Белоруссия приостановила транзит нефти в направлении Украины
ТАСС, 17 мая — В «Белнефтехиме» также рассказали, что Россия и Белоруссия вырабатывают новый график возобновления работы нефтепровода «Дружба».
Транзит нефти в направлении Украины нестабилен и приостановлен
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«В настоящее время специалисты концерна и его организаций работают в Москве совместно с российской стороной, прежде всего над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода «Дружба». Вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО «Транснефть» имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям «Дружбы», а также в направлении ОАО «Нафтан», — говорится в сообщении.
В концерне сообщили, что Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке, несмотря на продолжающийся ремонт оборудования.
В «Белнефтехиме» также рассказали, что пока нефть в сторону Польши не поставляется.
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