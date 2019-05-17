19:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Белоруссия оценила испорченное грязной нефтью оборудование НПЗ в $30 млн
Белоруссия будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь
Отвечая на уточняющий вопрос о размере компенсации,
Но химический процесс попавшего хлора таков, что истончение труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов еще будут выплывать.
Более полная информация будет получена во время капремонта НПЗ, который предполагается к августу.
Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и приостановил транзит российского сырья в Европу. «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. СКР возбудил уголовное дело.
Президент России Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснить, как в нефтепровод попала загрязненная нефть. Компания пообещала компенсировать ущерб от загрязнения.
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