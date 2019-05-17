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19:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Белоруссия оценила испорченное грязной нефтью оборудование НПЗ в $30 млн

Белоруссия будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти из России, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко. По его словам, только стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ составляет около $30 млн.

Источник: AP 2019

Отвечая на уточняющий вопрос о размере компенсации, вице-премьер сказал, что об итоговой цифре пока говорить преждевременно.

Но химический процесс попавшего хлора таков, что истончение труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов еще будут выплывать.
Игорь Ляшенко
заместитель премьер-министра Белоруссии (цитата по «БелТА»)

Более полная информация будет получена во время капремонта НПЗ, который предполагается к августу.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и приостановил транзит российского сырья в Европу. «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. СКР возбудил уголовное дело.

Президент России Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснить, как в нефтепровод попала загрязненная нефть. Компания пообещала компенсировать ущерб от загрязнения. Вице-премьер России Дмитрий Козак уточнил, что компенсацию получат те, кто докажет реальные убытки.

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