Инвесторам не хватило роста

Данные EPFR свидетельствуют, что в последние дни иностранные инвесторы начали активнее выводить средства с российского рынка акций. По оценке «Ъ», основанной на отчетах BCS Global Markets и Bank of America Merrill Lynch (учитывающих данные EPFR), суммарный объем иностранных инвестиций, выведенный из российских фондов за неделю, закончившуюся 15 мая, составил $290 млн. Это более чем в четыре раза больше оттока, зафиксированного неделей ранее. Основной отток средств пришелся на глобальные фонды — $180 млн, тогда как фонды, инвестиционная декларация которых ориентирована только на российские акции, зафиксировали отток в размере $110 млн.
Резкое усиление оттоков произошло на фоне общего снижения спроса международных инвесторов на активы развивающихся стран. По данным EPFR, на минувшей неделе фонды, ориентированные на emerging markets (за исключением китайских страновых фондов), потеряли $3,9 млрд, что в шесть раз больше оттока на предшествующей неделе.
Главной причиной резкого ухудшения настроений инвесторов стало обострение отношений между США и Китаем.
На предшествующей неделе президент США Дональд Трамп поднял пошлины на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд в год до 25%. Кроме того, он не исключил введения в ближайшее время пошлин в размере 25% на импортные товары еще на $325 млрд, которые пока не облагаются пошлинами. В свою очередь, Китай объявил о повышении пошлин на американские товары на сумму $60 млрд с 1 июня.
«На фоне осложнения торговых переговоров США и Китая инвесторы начали уходить от риска. Рынки явно поспешили с авансом ожиданий быстрых и положительных результатов по договоренностям между двумя крупнейшими экономиками», — отмечает портфельный управляющий группы «Тринфико» Денис Мухин.
Беспокойство международных инвесторов, торгующих на российском рынке акций, вызывают и слабые данные по экономике России.
В пятницу Росстат сообщил, что по итогам первого квартала ВВП вырос всего на 0,5%. Это существенно ниже не только ожиданий аналитиков, но и официальных прогнозов. В частности, Минэкономики оценивало рост на уровне 0,8%, а ЦБ — на уровне 1−1,5%. По словам аналитиков, слабый рост экономики важнее для инвесторов, чем сближение переговорных позиций США и РФ после заявлений Дональда Трампа о желании встретиться с Владимиром Путиным в рамках G20, а также визита в Россию госсекретаря США Майка Помпео.
«Ничего конструктивного в вопросе введения/снятия санкций с России не произошло. А вот ожидания по росту экономики в 2019 году неблагоприятны, что оказывает давление на стоимость рублевых активов», — отмечает аналитик FP Wealth Solutions Михаил Иванов.
Участники рынка сомневаются, что негативный тренд изменится в ближайшие месяцы.
По словам Дениса Мухина, небольшую поддержку российскому рынку могут оказать высокие цены на нефть и дивидендный сезон в России, но доминировать будет внешний фон. «Если прорыва на переговорах в ближайшие пару недель не случится, то оттоки, несомненно, продолжатся. Ведь такие негативные настроения, вероятно, влияют на экономики развивающихся стран, в том числе Китая как главного локомотива. Это станет серьезным вызовом как для российских активов, так и для экономики в целом», — отмечает главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.
По мнению Михаила Иванова, возможное введение новых санкций против РФ тоже будет сказываться на рынке, хотя и в меньшей степени, чем в начале года.
Виталий Гайдаев