Рабочая группа по ущербу от загрязнения «Дружбы» представит первые результаты 20 мая

Совместная рабочая группа России и Белоруссии по оценке убытков от загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба» представит первые результаты в понедельник, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Она [рабочая группа] уже приступила к работе. В понедельник уже первые результаты должны быть.
Дмитрий Козаквице-премьер
В четверг Козак сообщил журналистам, что РФ и Белоруссия создали рабочую группу из восьми человек по оценке убытков от ЧП с нефтепроводом «Дружба». В нее вошли представители «Белнефтехима» и Минэнерго РФ. В субботу Козак принял участие в волонтерском субботнике по озеленению усадебного парка музея-усадьбы Архангельское.