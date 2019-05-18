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18:07 (мск), источник: ТАСС

Рабочая группа по ущербу от загрязнения «Дружбы» представит первые результаты 20 мая

АРХАНГЕЛЬСКОЕ /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/ — Совместная рабочая группа по оценке убытков России и Белоруссии уже приступила к работе, рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

Совместная рабочая группа России и Белоруссии по оценке убытков от загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба» представит первые результаты в понедельник, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

Она [рабочая группа] уже приступила к работе. В понедельник уже первые результаты должны быть.
Дмитрий Козак
вице-премьер

В четверг Козак сообщил журналистам, что РФ и Белоруссия создали рабочую группу из восьми человек по оценке убытков от ЧП с нефтепроводом «Дружба». В нее вошли представители «Белнефтехима» и Минэнерго РФ. В субботу Козак принял участие в волонтерском субботнике по озеленению усадебного парка музея-усадьбы Архангельское.

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