23:16 (мск), источник: Газета.Ру
Google сворачивает сотрудничество с Huawei после приказа Трампа
Google прекращает сотрудничество с китайским
Как отмечается, в результате такого решения Huawei потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android.
Кроме того, следующая версия ее смартфонов за пределами Китая также потеряет доступ к популярным приложениям и услугам, включая Google Play Store и приложение Gmail.
Ранее сообщалось, что Huawei попала в черный список минторга США.
Внесение в черный список создает барьеры для покупки Huawei компонентов у американских компаний. Помимо этого, Huawei будет сложнее продавать свою продукцию в Соединенных Штатах.