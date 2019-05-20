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11:54 (мск), источник: Коммерсантъ

В России может появиться виртуальная экономическая зона для IT-компаний

Минэкономразвития предложило создать экстерриториальную свободную экономическую зону для IT-компаний, которые ориентированы на экспорт, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект концепции, подлинность которого подтвердили несколько источников.

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Это должно помочь увеличить объем несырьевого экспорта до $250 млрд к 2024 году. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин.

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Как отмечается, в документе приводятся некоторые меры поддержки: компенсация таможенных пошлин при ввозе оборудования (если в России не производятся его аналоги), льгота по налогу на прибыль, имущество и землю, НДФЛ, дивиденды, а также освобождение от уплаты НДС и ускоренная амортизация. Помимо этого, Минэкономразвития предлагает освободить компании от валютного контроля, а также предоставить иностранным работникам безвизовый въезд. Уточняется, что конкретные ставки ведомство не предложило.

По плану Минэкономразвития, эти меры поддержки будут распространяться только на российские компании, в том числе и на те, которые принадлежат иностранцам. Однако не менее 50% выручки организации должно поступать от экспорта.

Ранее Минкомсвязь предложила расширить сферу деятельности венчурного фонда «Росинфокоминвест» и подключить его к нацпрограмме «Цифровая экономика» для поддержки экспорта российских компаний и, в частности, фокусировать его на увеличении российского экспорта в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

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