Сбербанк отреагировал на сообщения о новых способах мошенничества

Газета «Коммерсант» ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов. Мошенники стали использовать схему, когда злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Если в течение 90 секунд карту вставляет другой клиент, то с нее автоматически списываются средства по предыдущему запросу.
«Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений, лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900», — советуют в Сбербанке.
Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц отметил, что такой вид мошенничества давно распространен, а причиной, по которой оно может быть успешно, — невнимательность клиентов.
«Данное мошенничество основано на невнимательности пользователей и клиентов. Как фишинг в интернете. Это мошенничество не носило массовый характер, так как Сбербанк поменял бы уже процесс. Сейчас я думаю Сбербанку не составит труда поправить процесс во избежании данного мошенничества», — сказал он РИА Новости.