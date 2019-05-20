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15:55 (мск), источник: Коммерсантъ

От ЧП чипы не едут

Дональд Трамп оставил Huawei без всего американского.

Источник: Flickr / Open Grid Scheduler

Президент США Дональд Трамп ввел в минувшую пятницу режим чрезвычайного положения, чтобы полностью отрезать от американского рынка Huawei. И уже в понедельник стало известно, что сотрудничество с китайской корпорацией приостановили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения. Но пострадает от решения Трампа не только Huawei: если действие запрета затянется, то о скором распространении сетей 5G во всем мире можно будет забыть.

Крупные американские ИТ-корпорации прекращают поставки своих продуктов и программного обеспечения китайской телекоммуникационной компании Huawei. Сначала от сотрудничества с китайским производителем отказалась Google. Теперь Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google Play и электронную почту Gmail.

Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к проприетарным приложениям и сервисам от Google.
один из источников Reuters

Правда, как пояснили в самой компании, действующие владельцы устройств Huawei продолжат пользоваться Google Play и Google Play Protect.

Затем, как сообщило агентство Bloomberg, к Google присоединились другие поставщики ПО и микрочипов, включая Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Впрочем, у всех них не было выбора: в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп ввел в стране режим «национального чрезвычайного положения» в связи с угрозами информационным технологиям страны, исходящими, по мнению американских властей, от Huawei. В результате Минторгу было приказано закрыть все существующие сделки между американскими и китайскими компаниями.

Решение Дональда Трампа, безусловно, станет серьезным ударом по бизнесу китайской корпорации, которая почти целиком зависит от поставок микрочипов из США.
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Правда, как сообщают источники Bloomberg, сама Huawei была готова к такому развитию событий и начала готовиться к худшему еще в середине прошлого года, когда вокруг компании разгорелся шпионский скандал. В итоге китайскому производителю удалось запастись необходимыми для него чипами на три месяца бесперебойной работы. Да и решение американских корпораций приостановить поставки для китайской компании — мера предосторожности в ожидании более подробных разъяснений от властей относительно того, что можно делать в условиях новых санкций, а чего нельзя. В компании пообещали продолжать обновлять систему безопасности на своих смартфонах для Android и осуществлять их послепродажное обслуживание.

Проблемы у Huawei начнутся, если поставки из США не возобновятся в ближайшие месяцы. Впрочем, не только у Huawei. Наложение же на китайского производителя столь жестких санкций обернется проблемами и для самих США, чьи корпорации лишатся крупных контрактов и выхода на китайский рынок. Кроме того, можно будет забыть о скором распространении сетей 5G по всему миру. Дело в том, что Huawei — вторая в мире по объему поставок оборудования для сетей связи. И именно с Huawei заключались контракты многими правительствами стран для обновления их инфраструктуры до нового стандарта связи. Теперь же китайской корпорации придется либо искать новых поставщиков, либо вкладываться в собственное производство чипов. При любом раскладе это займет немало времени.

Кирилл Сарханянц

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