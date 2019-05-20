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14:19 (мск), источник: RNS

Топилин назвал сроки подготовки предложения по социальным контрактам

Минтруд готовит предложения по оказанию финансовой помощи субъектам РФ в рамках социальных контрактов и предлагает Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) проработать тему социальных контрактов до сентября этого года, заявил министр труда Максим Топилин в ходе выступления на X съезде ФНПР.

Источник: РИА "Новости"

«Мы сейчас в ходе бюджетного процесса на следующий год готовим предложения по оказанию финансовой помощи субъектам РФ на финансирование так называемых социальных контрактов… Очень важно, чтобы вы со своими коллегами в рамках трёхсторонней комиссии в этот промежуток времени, июнь-сентябрь этого года, очень внимательно поработали с этой темой социальных контрактов», — заявил Топилин.

Он также отметил, что в ряде регионов сейчас проходит эксперимент по определению семей, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума.

Мы пытаемся выявить все семьи, которые находятся в этой зоне… Прежде всего, это сельская местность и семьи с детьми.
Максим Топилин ​​​​​​​
министр труда

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на X съезде ФНПР заявила, что пилотные проекты по детальному анализу причин бедности и выявлению способов борьбы уже начаты в регионах и должны быть завершены в ноябре этого года.

Она отметила, что проекты реализуются на территории Кабардино-Балкарии, Республики Татарстан, Приморского края, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областей.

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