Топилин назвал сроки подготовки предложения по социальным контрактам

«Мы сейчас в ходе бюджетного процесса на следующий год готовим предложения по оказанию финансовой помощи субъектам РФ на финансирование так называемых социальных контрактов… Очень важно, чтобы вы со своими коллегами в рамках трёхсторонней комиссии в этот промежуток времени, июнь-сентябрь этого года, очень внимательно поработали с этой темой социальных контрактов», — заявил Топилин.
Он также отметил, что в ряде регионов сейчас проходит эксперимент по определению семей, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума.
Мы пытаемся выявить все семьи, которые находятся в этой зоне… Прежде всего, это сельская местность и семьи с детьми.
Максим Топилин министр труда
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на X съезде ФНПР заявила, что пилотные проекты по детальному анализу причин бедности и выявлению способов борьбы уже начаты в регионах и должны быть завершены в ноябре этого года.
Она отметила, что проекты реализуются на территории Кабардино-Балкарии, Республики Татарстан, Приморского края, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областей.