Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

В соответствии с согласованным операторами «Дружбы» графиком в полночь 20 мая «Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток в направлении ЕС было прокачано 4 тысячи тонн нефти. Однако транзит пришлось приостановить в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению загрязненной нефти.
««Укртранснафта» восстановит перекачку сырья по нефтепроводу «Дружба» после подтверждения готовности венгерской стороны принимать нефть, — отметили в компании.
«Укртранснафта» вынужденно приостановила транзит нефти по «Дружбе» 25 апреля — после того, как белорусский концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.