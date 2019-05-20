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15:12 (мск), источник: Интерфакс

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU — АО «Укртранснафта» приостановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с согласованным операторами «Дружбы» графиком в полночь 20 мая «Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток в направлении ЕС было прокачано 4 тысячи тонн нефти. Однако транзит пришлось приостановить в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению загрязненной нефти.

««Укртранснафта» восстановит перекачку сырья по нефтепроводу «Дружба» после подтверждения готовности венгерской стороны принимать нефть, — отметили в компании.

«Укртранснафта» вынужденно приостановила транзит нефти по «Дружбе» 25 апреля — после того, как белорусский концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

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