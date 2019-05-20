Счетная палата РФ назвала недостижимыми цели по снижению бедности на 2019 год

По указу президента № 204 от 17 мая 2018 г. «О национальных целях к 2024 году», правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране.
«Для выхода в положительную область по итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения во II-IV кварталах должны существенно вырасти, что представляется маловероятным», — подчеркивается в документе.
Что касается целей снижения уровня бедности в РФ, то, в соответствии с расчетами к бюджету, для ее достижения доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2019 году должна уменьшиться до 10,5%. По итогам 2018 года эта доля составила 12,9% (18,9 млн человек).
«С учетом того что в 2018 году при условии применения значительных мер поддержки снижение уровня бедности составило только 0,3 процентного пункта, сокращение в 2019 году на 2,4 процентного пункта представляется маловероятным», — сказано в докладе Счетной палаты.
Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году выросли всего на 0,1%, и это был первый годовой рост за пять лет. «За последние четыре года уровень жизни в стране, то есть реальные доходы населения суммарно за четыре года снизились на 11%. При этом, надеюсь, что в этом году мы все-таки получим впервые повышение реальных доходов населения», — говорил в сентябре 2018 года председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.