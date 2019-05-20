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16:33 (мск), источник: Ведомости

Total и Eni приостановили платежи за поставки нефти по трубопроводу «Дружба»

Total и Eni приостановили платежи российским компаниям за поставки в апреле загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на источники. Французская и итальянская компании не будут платить до тех пор, пока не достигнут договоренностей с российской стороной о компенсации, уточнили источники.

Источник: РИА "Новости"

Total и Eni уже уведомили об этом российских поставщиков, включая «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», добавили источники. Платежи будут возобновлены только после того, как будет определен ущерб и будут возобновлены поставки чистой нефти, отмечает агентство.

«Зачем кому-то платить за эту нефть? Строго говоря, это не нефть, и никто в России не может четко объяснить, кто и кому будет давать компенсацию», — заявил один из источников.

Total, Eni, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Как отмечает Reuters, оплата поставки миллионов баррелей загрязненной нефти должна была состояться еще 15 мая. Западные покупатели имеют право отказаться платить за нефть, которую они купили, не зная, что она загрязнена, так как каждый контракт на продажу нефти сопровождается документом, в котором утверждается, что поставляемая нефть соответствует международным стандартам качества, поясняет агентство.

Но продажи поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти регулируются российским законодательством, согласно которому оплата должна быть произведена. Если качество нефти недостаточно хорошее, то оплата должна сопровождаться требованием о возмещении убытков, отмечает Reuters.
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«Наша позиция ясна. Западные компании должны оплатить, а затем подать иск о возмещении убытков, который мы сможем покрыть позже», — заявил источник в крупной российской нефтяной компании.

Ранее Белоруссия пришла к выводу, что по трубопроводу «Дружба» страна получила 9 млн баррелей загрязненной нефти, стоимость которой по нынешним ценам оценивается в $500 млн. «Это (поставки загрязненной нефти — “Ведомости”), наверное, самое большое нарушение поставок нефти за всю историю России. Нефть продолжали поставлять по “Дружбе” во время “Пражской весны” 1969 г. и в 1991 г., когда распался Советский Союз», — напомнил один из источников. Единственным существенным нарушением экспорта нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановка поставок на три дня из-за споров о ценах с Белоруссией в конце прошлого десятилетия, напоминает Reuters.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» сообщила о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Из-за этих примесей на некоторое время была приостановлена работа Мозырского НПЗ. В свою очередь российская «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти мошенничеством. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск.

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